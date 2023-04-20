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40 минут назад

В Белгородской области взорвался беспилотник

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#беспилотник #Белгород

В Белгородской области взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА), прилетевший со стороны Украины.

В Белгородской области пограничники принудительно посадили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего он взорвался, - пишет Lenta, ссылаясь на Телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что дрон заметили у села Муром в Шебекинском районе в 500 метрах от границы с Украиной. Он был начинен самодельным взрывным устройством — оно сдетонировало при падении. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Пограничники с помощью электронного ружья лишили дрон самолетного типа связи, из-за чего он упал. Предварительно, беспилотник был запущен из села Старица в Харьковской области.

Ранее, 18 апреля, в Белгороде во дворе жилого дома взорвалась граната. Как уточнял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале, погиб один человек, еще двое пострадали.
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#беспилотник #Белгород

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