В России
23 минуты назад
Власти РФ одобрили продажу калужского завода Volkswagen «Авилону»
Производственным партнером "Авилона" в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery.
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже завода германского концерна Volkswagen в Калуге автодилерскому холдингу "Авилон", - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с решением совещательного органа.
По их словам, актив будет продан автодилерскому холдингу "Авилон". Стоимость готовящейся сделки пока не известна.
Также источники издания сообщают, что "Авилон" ведет переговоры с китайским автоконцерном Chery о производственном партнерстве.
В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна источники в начале марта текущего года называли "Авилон" и АФК "Система" и поясняли, что автодилер является приоритетным вариантом. Они отмечали, что продажа актива должна быть согласована правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
Производство на калужском заводе Volkswagen было запущено в 2007 году. В начале марта 2022 года Volkswagen сообщил, что приостанавливает выпуск автомобилей в РФ.
По их словам, актив будет продан автодилерскому холдингу "Авилон". Стоимость готовящейся сделки пока не известна.
Также источники издания сообщают, что "Авилон" ведет переговоры с китайским автоконцерном Chery о производственном партнерстве.
В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна источники в начале марта текущего года называли "Авилон" и АФК "Система" и поясняли, что автодилер является приоритетным вариантом. Они отмечали, что продажа актива должна быть согласована правительственной комиссией по иностранным инвестициям.
Производство на калужском заводе Volkswagen было запущено в 2007 году. В начале марта 2022 года Volkswagen сообщил, что приостанавливает выпуск автомобилей в РФ.