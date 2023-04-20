В России

23 минуты назад

Власти РФ одобрили продажу калужского завода Volkswagen «Авилону»

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#Volkswagen #завод

Производственным партнером "Авилона" в Калуге может стать китайский автоконцерн Chery.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже завода германского концерна Volkswagen в Калуге автодилерскому холдингу "Авилон", - пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с решением совещательного органа.

По их словам, актив будет продан автодилерскому холдингу "Авилон". Стоимость готовящейся сделки пока не известна.

Также источники издания сообщают, что "Авилон" ведет переговоры с китайским автоконцерном Chery о производственном партнерстве.

В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна источники в начале марта текущего года называли "Авилон" и АФК "Система" и поясняли, что автодилер является приоритетным вариантом. Они отмечали, что продажа актива должна быть согласована правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Производство на калужском заводе Volkswagen было запущено в 2007 году. В начале марта 2022 года Volkswagen сообщил, что приостанавливает выпуск автомобилей в РФ.
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#Volkswagen #завод

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