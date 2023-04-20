Коронавирус
46 минут назад
Вторые сутки подряд от COVID-19 в Липецкой области умирают больные
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За последние 30-ть дней от вируса в регионе погибли 17 человек.
Липецкой области за сутки выявили 34 случая COVID-19, один человек умер, пятерых человек госпитализировали, выздоровели 116 человек. Для сравнения: 20 апреля 2022 года были выявлены 112 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 966 случаев COVID-19, выздоровели 178 425 человек, умерли 3 980 человек.
За последние сутки в Воронежской области выявили 255 новых случаев COVID-19, в Рязанской области — 51, в Тамбовской области — 35, в Курской области — 32, в Орловской области — 26, в Тульской области — 24. За сутки в Воронежской и Рязанской областях от вируса умерли по два человека.
В России за сутки выявили 7 041 случай COVID-19, госпитализировали 1 064 человека, выздоровели 7 752 человека, умерли 35 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 789 729 случаев COVID-19, выздоровели 22 181 767 человек, умерли 397 974 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 966 случаев COVID-19, выздоровели 178 425 человек, умерли 3 980 человек.
За последние сутки в Воронежской области выявили 255 новых случаев COVID-19, в Рязанской области — 51, в Тамбовской области — 35, в Курской области — 32, в Орловской области — 26, в Тульской области — 24. За сутки в Воронежской и Рязанской областях от вируса умерли по два человека.
В России за сутки выявили 7 041 случай COVID-19, госпитализировали 1 064 человека, выздоровели 7 752 человека, умерли 35 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 789 729 случаев COVID-19, выздоровели 22 181 767 человек, умерли 397 974 человека.
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