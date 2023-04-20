Дымовая шашка в доме на Яна Берзина оказалась средством от тараканов

Стали известны подробности вчерашнего происшествия в Липецке.

Задымление в подъезде дома № 9 по улице Яна Берзина в Липецка связано с дезинсекцией, которую решила провести хозяйка одной из квартир.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, прибывшие по сообщению о задымлении дома пожарные обнаружили, что дым тянется из квартиры на третьем этаже. Пожарные вскрыли квартиру и увидели на стуле тарелку, на которой дымила шашка.



- Через соседей пожарные связались с хозяйкой квартиры и выяснили, что это средство дезинсекции, - рассказали в МЧС.



Напомним, что в полдень 19 апреля в дому №9 по улице Яна Берзина прибыли четыре отделения пожарных и спасатели. Жильцов дома испугал дым, который начал наполнять подъезд.

