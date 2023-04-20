Происшествия

55 минут назад

Дымовая шашка в доме на Яна Берзина оказалась средством от тараканов

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#МЧС #дымовая шашка
Дымовая шашка в доме на Яна Берзина оказалась средством от тараканов

Стали известны подробности вчерашнего происшествия в Липецке.

Задымление в подъезде дома № 9 по улице Яна Берзина в Липецка связано с дезинсекцией, которую решила провести хозяйка одной из квартир.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, прибывшие по сообщению о задымлении дома пожарные обнаружили, что дым тянется из квартиры на третьем этаже. Пожарные вскрыли квартиру и увидели на стуле тарелку, на которой дымила шашка.

- Через соседей пожарные связались с хозяйкой квартиры и выяснили, что это средство дезинсекции, - рассказали в МЧС.

Напомним, что в полдень 19 апреля в дому №9 по улице Яна Берзина прибыли четыре отделения пожарных и спасатели. Жильцов дома испугал дым, который начал наполнять подъезд.
4 423
#МЧС #дымовая шашка

Комментарии (4)

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Мимоходом

9 минут назад
Да надо было залить всё из браспойта. И дыма не было бы, и тараканов смыли.)))
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Гость

27 минут назад
Молодец, если бы пожарные не вмешались, во всём подъезде тараканов бы не было, ну или подъезда
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это

28 минут назад
средство от соседей. Можно название?
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Лиза

39 минут назад
Ничего себе средство от тараканов!
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