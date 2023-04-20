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Операторы связи предупредили о повышении тарифов из-за подорожания электричества
Присоединение оборудования связи к электросетям подорожало в 100 раз.
Крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву на существенное увеличение своих затрат на присоединение объектов связи к электросетям, - передает РБК.
По данным письма, отправленного главами компаний, в том числе "ВымпелКом" (который предоставляет услуги под брендом "Билайн"), "МегаФон", МТС, "Сервис-Телеком" и "Новые башни", операторы связи столкнулись с ростом затрат, вызванным отменой льготной ставки на присоединение объектов мощностью до 15 кВт, которая была действительна до 1 июля прошлого года.
Присоединение оборудования связи к электросетям подорожало в 100 раз, - жалуются операторы.
Правительство установило минимальную льготную ставку за 1 кВт и отменило льготную ставку в размере 550 рублей за присоединение объектов мощностью до 15 кВт, что привело к увеличению расходов операторов связи. Расходы на присоединение к электросетям возросли до 3 тысяч рублей за каждый киловатт с 1 июля 2022 года, а с 1 июля 2023 года будут составлять уже 4 тысячи рублей (с 1 июля 2024 года — не менее 5 тысяч рублей), при этом для владельцев инфраструктуры мощностью до 150 кВт инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства также включается в состав тарифа на присоединение начиная с 2022 года.
Стоимость присоединения объектов связи мощностью 15 кВт, в частности базовых станций, ранее составлявшая 30-50 тыс. руб., значительно возросла и продолжит расти в 2023-2024 годах. В связи с подключением домохозяйств к интернету, сетевые организации начали применять стандартные региональные тарифы, что привело к увеличению стоимости присоединения одного домохозяйства в 100 раз, до 50-60 тысяч руб.
Участники рынка утверждают, что это приводит к "многократному увеличению финансовой нагрузки" и риску увеличения тарифов на сотовую связь и услуги доступа в интернет, что снижает конкурентоспособность телекоммуникационной отрасли и может замедлить развитие инфраструктуры в России. Они просят Шадаева рассмотреть возможность пересмотра условий присоединения объектов связи к электросетям и вернуть нормативы, действовавшие до 1 июля 2022 года.
По данным письма, отправленного главами компаний, в том числе "ВымпелКом" (который предоставляет услуги под брендом "Билайн"), "МегаФон", МТС, "Сервис-Телеком" и "Новые башни", операторы связи столкнулись с ростом затрат, вызванным отменой льготной ставки на присоединение объектов мощностью до 15 кВт, которая была действительна до 1 июля прошлого года.
Присоединение оборудования связи к электросетям подорожало в 100 раз, - жалуются операторы.
Правительство установило минимальную льготную ставку за 1 кВт и отменило льготную ставку в размере 550 рублей за присоединение объектов мощностью до 15 кВт, что привело к увеличению расходов операторов связи. Расходы на присоединение к электросетям возросли до 3 тысяч рублей за каждый киловатт с 1 июля 2022 года, а с 1 июля 2023 года будут составлять уже 4 тысячи рублей (с 1 июля 2024 года — не менее 5 тысяч рублей), при этом для владельцев инфраструктуры мощностью до 150 кВт инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства также включается в состав тарифа на присоединение начиная с 2022 года.
Стоимость присоединения объектов связи мощностью 15 кВт, в частности базовых станций, ранее составлявшая 30-50 тыс. руб., значительно возросла и продолжит расти в 2023-2024 годах. В связи с подключением домохозяйств к интернету, сетевые организации начали применять стандартные региональные тарифы, что привело к увеличению стоимости присоединения одного домохозяйства в 100 раз, до 50-60 тысяч руб.
Участники рынка утверждают, что это приводит к "многократному увеличению финансовой нагрузки" и риску увеличения тарифов на сотовую связь и услуги доступа в интернет, что снижает конкурентоспособность телекоммуникационной отрасли и может замедлить развитие инфраструктуры в России. Они просят Шадаева рассмотреть возможность пересмотра условий присоединения объектов связи к электросетям и вернуть нормативы, действовавшие до 1 июля 2022 года.