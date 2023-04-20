Происшествия

23 минуты назад

Предполагаемым «чёрным риелторам» вменяют семь преступлений

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#риелтор
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В Липецком областном суде начался громкий процесс о похищении людей.

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Судья Липецкого областного суда Наталья Злобина сегодня начала рассматривать уголовное дело двоих предполагаемых «черных риелторов»: 43-летнего Владимира Б. и 34-летнего Владимира М. Их обвиняют в серии преступлений, совершенных в 2019-2020 годах, в том числе похищении людей и тяжких преступлениях против собственности. При этом Владимир Б. ранее уже был судим по статье 163 УК РФ и получил четыре года лишения свободы за вымогательство, впоследствии заменных на ограничение свободы. Владимир М. ранее не судим. У обоих — по двое детей. Владимир Б. также передвигается при помощи костылей.

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Как сообщил гособвинитель Владимир Федянин, подсудимым вменяются семь преступлений, четыре из которых против собственности и три особо тяжких против свободы личности.

Ещё в июне 2021 года это дело начал рассматривать Правобережный районный суд Липецка, но закончен процесс не был — один из предъявленных обвинением пунктов статей по подсудности относился к областному суду, поэтому дело вернули назад в прокуратуру, а оттуда — в Липецкий областной суд.

Мужчин обвиняют в похищении двух жителей Липецка с целью принуждения их к продаже принадлежащей им недвижимости. Одному потерпевшему сейчас 56 лет, другому — 30. На момент совершения преступлений потерпевшим было 52 года и 26 лет.

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По версии следствия, 15 мая 2019 года Владимир М. и Владимир Б. похитили 52-летнего мужчину, перевезли его на автомобиле в поселок Матырский. Там, припугнув насилием в отношении его сына и жены, добились от похищенного согласия на продажу его липецкой квартиры. Сделка была зарегистрирована уже 16 мая в отделении МФЦ на улице Меркулова. Покупательница квартиры о противоправных действиях ничего не знала.

Квартира была продана за 2 миллиона рублей. Но и после сделки — с 16 по 20 мая бывшего владельца жилья продолжили удерживать, пока 20 мая на его имя не была куплена другая квартира за 370 тысяч рублей.

Следствие также полагает, что 7 февраля 2020 года М. и Б. похитили 26-летнего липчанина, забрали у его знакомой документы для сделки купли-продажи квартиры, переместили жертву в квартиру на улице адмирала Макарова.

При этом молодому мужчине удалось сбежать: он спрыгнул с балкона третьего этажа.

Упав на асфальт, беглец травмировал позвоночник, кости таза, получил перелом крестца, ушиб легких, и перелом  бедренной кости. Но предполагаемые «черные риелторы» от него не отстали.

Спустя 5 месяцев и 15 дней - 22 июля мужчину снова похитили. При этом в его квартиру обвиняемые попали, переодевшись в полицейских.

На этот раз злоключений было ещё больше: своего пленника обвиняемые даже заставили получить паспорт взамен утерянного, при этом они возили его в жилищную организацию, миграционную службу и МФЦ — причём даже в филиал №2 МФЦ города Елец. Отпустили его только 30 июля, оставив в новом месте проживания.

Как полагает следствие, в обоих случаях подсудимые, применяя угрозы, вынудили потерпевших продать принадлежащую им недвижимость, а деньги, полученные в результате сделок, похитили – речь идёт о суммах в 2 миллиона рублей и 1 миллион 400 тысяч рублей.

При этом своим жертвам риелторы в обоих случаях подыскали новое недорогое жилье. Следствие полагает, что  вместо двухкомнатной квартиры стоимостью 2 миллиона рублей 52-летний мужчина получил комнату в общежитии стоимостью 370 тысяч рублей, а 26-летний липчанин вместо квартиры в Липецке стоимостью 1,4 миллиона рублей получил дом в деревне стоимостью всего 130 тысяч рублей.
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#риелтор
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