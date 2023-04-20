Происшествия
28 минут назад
Два человека получили травмы в столкновении «ВАЗа» и «ГАЗели»
За сутки на дорогах области пострадали четыре человека.
19 апреля в Липецке на улице Гагарина столкнулись мотоцикл и автомобиль «Чери»с 40-летней женщиной за рулем. В аварии получил травму 22-летний мотоциклист, его госпитализировали.
Во дворе на улице Московской 48-летняя женщина за рулем «Лады-Весты», двигаясь задним ходом, допустила наезд на 85-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину доставили в больницу.
В селе Троицкое Лев-Толстовского района столкнулись «ВАЗ-2109» и «ГАЗель». В аварии пострадали 48-летний водитель «ГАЗели» и его 45-летний пассажир получили травмы.
На дорогах области сотрудники ГИБДД зарегистрировали еще 14 фактов столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.
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Во дворе на улице Московской 48-летняя женщина за рулем «Лады-Весты», двигаясь задним ходом, допустила наезд на 85-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину доставили в больницу.
В селе Троицкое Лев-Толстовского района столкнулись «ВАЗ-2109» и «ГАЗель». В аварии пострадали 48-летний водитель «ГАЗели» и его 45-летний пассажир получили травмы.
На дорогах области сотрудники ГИБДД зарегистрировали еще 14 фактов столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.