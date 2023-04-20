Здоровье

26 минут назад

В Липецкой области активизировались рота- и норавирусы, зарегистрировано 37 случаев коклюша

209
#дети #инфекция #вирус
1
В Липецкой области активизировались рота- и норавирусы, зарегистрировано 37 случаев коклюша

Эпидемия коронавируса прошла, ограничительные мероприятия были ослаблены, и активизировались и другие инфекции.

В январе-марте этого года в Липецкой области отмечается активизация рота- и норавирусных инфекций, случаи заносов регистрируются в детских образовательных организациях в Липецке и районах. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на широкую циркуляцию возбудителей среди населения указывает и высокая выявляемость рота-и и норавирусов в пробах сточной воды.

Поскольку ограничительные мероприятия по коронавирусу были ослаблены, активизировались и другие кишечные вирусные и бактериальные инфекции: в 6 раз выросла заболеваемость сальмонеллезом и вирусным гепатитом А, в 2,4 раза — острыми кишечными инфекциями, в 1,7 раза — туберкулёзом (в том числе зарегистрировано 2 случая среди детей), в 1,4 раза — ветряной оспой (есть и групповые случаи в образовательных организациях).

Зарегистрировано 37 случаев коклюша (в первом квартале 2022 года был всего один случай), возросла поражённость энтеробиозом и чесоткой в 1,5 раза, микроспорией — на 37%.

Неблагоприятные прогноз на сезон по передающимся клещами инфекциям. За первый квартал было зарегистрировано 47 покусов, что в 1,8 раза выше среднего многолетнего значения.

Неблагополучная ситуация по кори — отмечены случаи заболевания на сопредельных с Липецкой областью территориях.

Обо всём этом говорится в подписанным главным государственным санитарным врачом по Липецкой области Владимиром Коротковым постановлении «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2023 года».

В постановлении отмечено, что не исключаются случаи заноса инфекционных болезней в лагеря, поэтому они должны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
209
#дети #инфекция #вирус
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике
#вакцинация #прививка
3
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике

14.04.2023 18:34

Здоровье
При подозрении на синдром Дауна у будущего ребенка прерывается каждая вторая беременность
#здоровье #демография
7
При подозрении на синдром Дауна у будущего ребенка прерывается каждая вторая беременность

13.04.2023 17:03

Здоровье
Оттирая залитую монтажной пеной голову, липчанин получил сильные химические ожоги
#ожог
9
Оттирая залитую монтажной пеной голову, липчанин получил сильные химические ожоги

13.04.2023 10:46

Здоровье
В Липецк доставили санавиацией пострадавшего при пожаре в Лев-Толстовском районе мужчину
#пожар #ожоги #санавиация
В Липецк доставили санавиацией пострадавшего при пожаре в Лев-Толстовском районе мужчину

13.04.2023 10:29

Здоровье
От клещей пострадали уже 69 человек
#клещи
7
От клещей пострадали уже 69 человек

11.04.2023 14:50

Здоровье
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5 486 человек
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели 5 486 человек

10.04.2023 16:44

Здоровье