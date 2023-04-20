В Липецкой области активизировались рота- и норавирусы, зарегистрировано 37 случаев коклюша

Эпидемия коронавируса прошла, ограничительные мероприятия были ослаблены, и активизировались и другие инфекции.

В январе-марте этого года в Липецкой области отмечается активизация рота- и норавирусных инфекций, случаи заносов регистрируются в детских образовательных организациях в Липецке и районах. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на широкую циркуляцию возбудителей среди населения указывает и высокая выявляемость рота-и и норавирусов в пробах сточной воды.



Поскольку ограничительные мероприятия по коронавирусу были ослаблены, активизировались и другие кишечные вирусные и бактериальные инфекции: в 6 раз выросла заболеваемость сальмонеллезом и вирусным гепатитом А, в 2,4 раза — острыми кишечными инфекциями, в 1,7 раза — туберкулёзом (в том числе зарегистрировано 2 случая среди детей), в 1,4 раза — ветряной оспой (есть и групповые случаи в образовательных организациях).



Зарегистрировано 37 случаев коклюша (в первом квартале 2022 года был всего один случай), возросла поражённость энтеробиозом и чесоткой в 1,5 раза, микроспорией — на 37%.



Неблагоприятные прогноз на сезон по передающимся клещами инфекциям. За первый квартал было зарегистрировано 47 покусов, что в 1,8 раза выше среднего многолетнего значения.



Неблагополучная ситуация по кори — отмечены случаи заболевания на сопредельных с Липецкой областью территориях.



Обо всём этом говорится в подписанным главным государственным санитарным врачом по Липецкой области Владимиром Коротковым постановлении «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия отдыха и оздоровления детей в период летней оздоровительной кампании 2023 года».



В постановлении отмечено, что не исключаются случаи заноса инфекционных болезней в лагеря, поэтому они должны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.