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28 минут назад

Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости штаммом COVID-19 «Арктур» в РФ в конце мая

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#COVID-19 #Арктур

Всплеск заболеваемости штаммом коронавируса "Арктур" в России прогнозируется на конец мая.

Роспотребнадзор видит риск роста заболеваемости подвидом коронавируса "арктур" уже в конце мая, заболели четверо россиян, - сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время поездки в Саратов.

По ее словам, новый подвариант протекает в форме ОРВИ и не требует высокого удельного веса госпитализации. В любом случае, российская система здравоохранения подготовлена к дополнительным напряжениям и перегрузкам, - передает РИА Новости.

"По "арктуру". <…> Новый геновариант, новая мутация уже известного нам "омикрона". Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90 процентов всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно "арктуром", — пояснила глава Роспотребнадзора.

Она уточнила, что отличительной чертой нового штамма уже можно считать очень высокую контагиозность — то есть большую, чем у его предшественников, заразность.

"Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания", — отметила Попова.

Она добавила, что в Индии и других странах, где "арктур" уже получил распространение, не фиксируют более тяжелого течения заболевания, оно протекает в основном в виде ОРВИ и не требует высокого удельного веса госпитализации. Тем не менее российская система здравоохранения готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, - подчеркнула Попова.

"Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся — и этот всплеск может быть. Меры профилактики известны, они все те же", — сказала она.

Пока что в России зарегистрировали четыре случая заражения "арктуром", но он будет распространяться и дальше, поскольку высоко контагиозен, предупредила глава Роспотребнадозра. Российские тесты, по ее словам, выявляют новый вариант так же, как и его предшественников.

О первых случаях заражения "арктуром" в России стало известно накануне. Это подвариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16. Он уже спровоцировал новую волну заболеваемости в Индии, отдельные случаи зафиксированы в США, Германии, Китае и других странах.
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#COVID-19 #Арктур

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