Общество

54 минуты назад

С помощью двух сетей незаконно поймали 169 рыб

364
#рыбалка #браконьерство
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С помощью двух сетей незаконно поймали 169 рыб

Сумма ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, составила 60 315 рублей.

В Грязинском районе на особо охраняемой территории государственного природоохранного зоологического заказника «Липецкий» поймали двоих нарушителей.

Как сообщает Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, один рыбак поймал 169 рыб с помощью двух сетей. В его улов попали 3 густера, 2 щуки, 8 окуней, один рак, 36 карасей, 57 лещей, одна красноперка и 61 плотва.

Сумма ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, составила 60 315 рублей.

«В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления по статье 256 УК РФ», - отмечают в Росрыболовстве.

В тот де лень был составлен протокол по статье 8.39 КоАП РФ за передвижение на маломерном судне на водном объекте особо охраняемой зоны государственного природоохранного зоологического заказника «Липецкий» в период покоя, который действует с 10 апреля по 10 июня.

Рассматривается вопрос о направлении материалов дел в ОМВД по Грязинскому району.

Фото - www.rostov-fishcom.ru
364
#рыбалка #браконьерство
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