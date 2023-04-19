Утилизировать упаковку обяжут ее производителей

Ответственность за утилизацию упаковки могут перенести на ее производителей. Такую инициативу Минприроды одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции.Цель поправок — создание системы, которая обеспечит максимальное возвращение вторичных ресурсов в оборот, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.



«Сейчас около половины твердых коммунальных отходов приходится на упаковку, и их объем будет только расти. Это связано с активным развитием электронной коммерции, в том числе сервисов доставки», — сказал он.



Новые правила должны простимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и оптимизировать «упаковочные решения», сказал эксперт.



К 2027 году планируется достичь стопроцентной утилизации произведенной и ввезенной упаковки, подчеркнул Груздев. Эксперт напомнил, что с 2015 года в России действует механизм расширенной ответственности производителей (РОП): он обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров.



Однако его реализация не привела к существенному повышению объемов утилизации отходов и снижению объемов их захоронения. Так, в 2019 году доля направленных на утилизацию отходов твердых коммунальных отходов составила 4,4% от произведенных, в 2021 году — 6,5%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

