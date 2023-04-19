В России

38 минут назад

Утилизировать упаковку обяжут ее производителей

55

Ответственность за утилизацию упаковки могут перенести на ее производителей. Такую инициативу Минприроды одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. 

Сейчас платить сбор или утилизировать тару должны производители конечной продукции.Цель поправок — создание системы, которая обеспечит максимальное возвращение вторичных ресурсов в оборот, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Сейчас около половины твердых коммунальных отходов приходится на упаковку, и их объем будет только расти. Это связано с активным развитием электронной коммерции, в том числе сервисов доставки», — сказал он.

Новые правила должны простимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и оптимизировать «упаковочные решения», сказал эксперт.

К 2027 году планируется достичь стопроцентной утилизации произведенной и ввезенной упаковки, подчеркнул Груздев. Эксперт напомнил, что с 2015 года в России действует механизм расширенной ответственности производителей (РОП): он обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров.

Однако его реализация не привела к существенному повышению объемов утилизации отходов и снижению объемов их захоронения. Так, в 2019 году доля направленных на утилизацию отходов твердых коммунальных отходов составила 4,4% от произведенных, в 2021 году — 6,5%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
55

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ЦБ выявил рост числа нелегальных кредиторов почти в три раза за год

40 минут назад

В России
В Минобрнауки анонсировали три ступени высшего образования
#высшее образование
В Минобрнауки анонсировали три ступени высшего образования

сегодня, 16:30

В России
В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков
#беспилотник #Тула
В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков

сегодня, 15:49

В России
Пенсионерам разрешат в упрощенном порядке списывать долги
#долги #списание #пенсионеры
Пенсионерам разрешат в упрощенном порядке списывать долги

сегодня, 15:10

В России
Вице-спикер Госдумы Даванков просит глав регионов продлить майские праздники
#майские праздники #выходные
Вице-спикер Госдумы Даванков просит глав регионов продлить майские праздники

сегодня, 14:27

В России
Минфин РФ обсуждает использование цифрового рубля в бюджетном процессе
#цифровой рубль #бюджет #экономика
Минфин РФ обсуждает использование цифрового рубля в бюджетном процессе

сегодня, 13:30

В России