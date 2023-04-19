«Нас заливает кипятком»

Одну из улиц Сырского заливает горячей водой. Оказалось, воду сливают из теплотрассы, чтобы заменить запорную арматуру.

В редакцию GOROD48 обратились жители Малого переулка (район Сырского). Их улицу сегодня залило горячей водой.

— Что вообще происходит? Второй год подряд нас заливают кипятком! Малый переулок! Это же кипяток, всё дойдёт до подвала и дом просто развалится! — Возмущаются липчане.Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в районе Малого переулка сотрудники муниципального предприятия «Липецктеплосеть» проводят ремонтные работы. На трубе диаметром 530 миллиметров меняют отводы, запорную и дренажную арматуру. Для выполнения ремонта из теплотрассы пришлось слить воду. Работу энергетики планируют закончить в ближайшее время.