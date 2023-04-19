Общество

57 минут назад

«Нас заливает кипятком»

3 890
#ЖКХ #утечка
2

Одну из улиц Сырского заливает горячей водой. Оказалось, воду сливают из теплотрассы, чтобы заменить запорную арматуру.

Загрузка плеера
В редакцию GOROD48 обратились жители Малого переулка (район Сырского). Их улицу сегодня залило горячей водой.

— Что вообще происходит? Второй год подряд нас заливают кипятком! Малый переулок! Это же кипяток, всё дойдёт до подвала и дом просто развалится! — Возмущаются липчане.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в районе Малого переулка сотрудники муниципального предприятия «Липецктеплосеть» проводят ремонтные работы. На трубе диаметром 530 миллиметров меняют отводы, запорную и дренажную арматуру. Для выполнения ремонта из теплотрассы пришлось слить воду. Работу энергетики планируют закончить в ближайшее время.
3 890
#ЖКХ #утечка
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость.

3 минуты назад
У липецктеплосети машин по откачки нет? Это же нарушения да и вред наслаждениям, корни погаряд а потом почему же сохнут деревья и кустарники ?
ответить

Хаджа Насредин

28 минут назад
Ничего , вы счетчики проверили, пломбы сохранены, вам всего лишь надо будет оплатить ОДН за услугу мытья дороги.
ответить

Анна

48 минут назад
Сырский Рудник! Богом забытый район!!!
ответить

Еще в рубрике

В районах Тракторного и Опытной Станции отключат холодную воду
#отключения
1
В районах Тракторного и Опытной Станции отключат холодную воду

сегодня, 17:55

Общество
60% липецких семей в прошлом году направили материнский капитал на улучшение жилья
#материнский капитал
60% липецких семей в прошлом году направили материнский капитал на улучшение жилья

сегодня, 17:39

Общество
Сокольцы жалуются на затянувшееся благоустройство сквера на улице Андрея Смыслова
#сквер #благоустройство
Сокольцы жалуются на затянувшееся благоустройство сквера на улице Андрея Смыслова

сегодня, 17:03

Общество
Жильцам 149 домов Липецка в ближайшее время надо определиться с управляющей компанией
#лицензия #УК
3
Жильцам 149 домов Липецка в ближайшее время надо определиться с управляющей компанией

сегодня, 16:15

Общество
В образовавшемся от утечки на сетях «РВК-Липецк» пруду поселились утки
#ЖКХ #вода
2
В образовавшемся от утечки на сетях «РВК-Липецк» пруду поселились утки

сегодня, 16:00

Общество
Спикер горсовета Евгения Фрай посадила сосны на берегу Силикатных озер
#сад памяти #горсовет #Евгения Фрай
11
Спикер горсовета Евгения Фрай посадила сосны на берегу Силикатных озер

сегодня, 15:23

Общество