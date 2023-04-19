Происшествия

сегодня, 17:42

Задержанный с 500 граммами героина иностранец получил восемь лет строго режима

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#наркотики
Задержанный с 500 граммами героина иностранец получил восемь лет строго режима

Вступил в законную силу приговор Липецкого районного суда в отношении гражданина Таджикистана, которого прошлой весной задержали с крупной партией героина.

Гражданин Таджикистана был задержан в марте 2022 года  на 51-м километре дороги Хлевное-Липецк оперативниками УФСБ России по Липецкой области. 

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 562 грамма героина, предназначавшегося для незаконного сбыта на территории Центрального федерального круга бесконтактным способом», — сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделением УФСБ России по Липецкой области. Приговором суда обвиняемому назначены восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

2 207
#наркотики

Комментарии (2)

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Хаджа Насредин

26 минут назад
А где обещаные 20 лет?. Наверно поделилися.
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Qwerty

сегодня, 17:58
Странно. Мало дали.
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