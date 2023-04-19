Задержанный с 500 граммами героина иностранец получил восемь лет строго режима

Вступил в законную силу приговор Липецкого районного суда в отношении гражданина Таджикистана, которого прошлой весной задержали с крупной партией героина.



Гражданин Таджикистана был задержан в марте 2022 года на 51-м километре дороги Хлевное-Липецк оперативниками УФСБ России по Липецкой области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято 562 грамма героина, предназначавшегося для незаконного сбыта на территории Центрального федерального круга бесконтактным способом», — сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделением УФСБ России по Липецкой области. Приговором суда обвиняемому назначены восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.