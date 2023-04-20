Участники HR-клуба Липецкого отделения РСПП обсудили наполнение ИС «Кадры региона»

На площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся очередной HR-завтрак, который проходил в онлайн – формате и собрал более 50 участников.

Открывая заседание, Ольга Митрохина, заместитель председателя правления – исполнительный директор СППЛО, отметила, что работа по созданию архитектуры системы «Кадры региона» началась еще в 2020 году совместно с «СППЛО», ведущими работодателями региона, ФГБОУ ВО «ЛГТУ». Сегодня, это уже региональный проект «Формирование стратегической потребности региона в кадрах», в рамках которого продолжается работа по наполнению информационной системы мониторинга и прогнозирования кадровой потребности.С целью вовлечения в проект большего количества работодателей, участникам HR-клуба рассказали о порядке загрузки сведений в информационную систему «Кадры региона». Коллеги наглядно показали, что пользоваться системой очень удобно: в ней есть дашборды, и диаграммы, и таблицы, причем все они интерактивны, позволяют быстро увидеть тренды и статистику.WEB-ресурс для взаимодействия бизнеса, органов власти, образовательных учреждений имеет 3 подсистемы – предприятия, органов власти, учебных заведений.«Подсистема предприятия» позволяет планировать численность на 5-7 лет на основе загруженных статистических данных из кадровой системы предприятия и направлять сведения о потребности в выпускниках в конкретные учебные заведения. Сохраняя при этом собственные трудовые ресурсы.«Подсистема органов власти» позволяет агрегировать сведения о кадровой потребности региона на ближайшие 5-7 лет для аналитики, касающейся структуры персонала региона по отраслям, текучести, спроса и предложения на рынке труда.«Подсистема учебных заведений» позволяет учебному заведению получать данные о потребности в персонале с конкретными профессиями от предприятий региона и учитывать их в принятии решения касательно набора групп и контрольных цифр приема.Возможности всех подсистем включают разносторонний анализ структуры персонала предприятий, кадровой потребности, текучести в разрезах районов, предприятий, секторов экономики, профессий и т.п.Инесса Шуйкова, и.о. начальника Управления образования и науки Липецкой области, отметила, что Управление учитывает данные о потребности в специалистах, предоставленные системой, но для более полной информации проводятся круглые столы, стратегические сессии, что позволяет напрямую контактировать с предприятиями.«К сожалению, не все предприятия среднего уровня взаимодействуют с учебными заведениями. Каждый год видоизменяются контрольные цифры приема в зависимости от кадровой потребности предприятий. В прошлом году перераспределено более 530 бюджетных мест, заменив невостребованные профессии на необходимые сейчас региону», - сказала Инесса Шуйкова.О мониторинге наполнения информационной системы — «Кадры региона» рассказала Михайлова Елена, заместитель начальника Управления социальной политики Липецкой области.«На данный момент к нам присоединились 1128 работодателей, из которых 850 сформировали потребность (бюджетный сектор: 745 предприятий внесли данные в систему, 545 — сформировали потребность; реальный сектор: 383 предприятия внесли данные в систему, 305 - сформировали потребность)», — отметила Елена Михайлова.В Управлении социальной политики Липецкой области выстроена работа с предприятиями, за каждой организацией закреплены персональные менеджеры, у которых в приоритете сформировать потребность в нужных специалистах.Михайлова Елена отметила, что наряду с долгосрочным планированием потребностей работодателей, необходимо выстроить точечное, краткосрочное взаимодействие с предприятиями.Ирина Полякова, проректор по учебной работе ведущего ВУЗа области – Липецкого государственного технического университета рассказала, что при формировании контрольных цифр приема учитываются не только данные из программы «Кадры региона», но и потребность в специалистах благодаря поступающим запросам от работодателей.Подводя итоги встречи, Ольга Митрохина отметила, что в числе самых заметных и обсуждаемых проблем сегодня - дисбаланс между потребностями предприятий в сотрудниках и наличием на рынке квалифицированных кадров, способных этот спрос удовлетворить.«Еще раз призываем всех работодателей региона внести данные в систему и сформировать потребность в персонале, что позволит учебным заведениям учесть актуальный запрос в нужных специалистах при формировании контрольных цифр приема».