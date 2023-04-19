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10 минут назад

Липецкая вечЁрка: труп у гаража, опасный байкер и отправка в армию

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#вечЁрка #труп #байкер #отправка в армию
Липецкая вечЁрка: труп у гаража, опасный байкер и отправка в армию

Сегодня, 19 апреля, нашли труп у гаража, случилась очередная авария с участием мотоциклиста, и первых срочников отправили на службу.

Утром у гаража на улице Клары Цеткин прохожие обнаружили тело мужчины. На вид ему можно было дать 30-35 лет.  По предварительным данным, мужчина залез на крышу гаража, после чего упал вниз. Об этом свидетельствует запись камеры наблюдения. Следователи пока выясняют обстоятельства случившегося.

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Очередное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня днем на улице Гагарина. Судя по записи камеры наблюдения, он ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. В результате приехал на скорой в больницу.

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А на пересечения улиц Яна Берзина и Водопьянова автомобиль «Шкода» чуть не врезался в магазин. Водитель не справился с управлением и сначала врезался в стоящий «Фольксваген», но автомобиль не остановился, а перескочил бордюр, снес дерево и только забор рядом с магазином смог погасить его скорость. В аварии никто не пострадал.

— Летчик, видимо. Низко летел, — предположил Ниши.

Между тем за предыдущие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Первым семнадцати призывникам сегодня торжественно вручили повестки на площади Героев. GOROD48 поговорил с новобранцами, и выяснил, кто и почему идет служить в армию.

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По словам военного комиссара Липецка Дмитрия Горкина, в этот весенний призыв из Липецка уйдут на срочную службу больше 600 человек. Служить они будут в частях сухопутных войск Западного военного округа: в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах.

— И помните: для хороших людей армия — родная мать, а для плохих — теща, — видимо, со знанием дела написал ДМБ.

Завтра днем в Липецке от +15 до +17 градусов. Во всем надо уметь видеть что-то хорошее. На проспекте 60 лет СССР, например,  из-за утечки воды образовался пруд. По словам местных жителей вода течет уже почти неделю. Пруд облюбовали утки. Из-за того, что у сотрудников «РВК-Липецк» много работы, починить трубу на проспекте 60 лет СССР они смогут только в выходные. Поэтому утки могут не беспокоиться и спокойно плавать, а липчане ими любоваться.

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#вечЁрка #труп #байкер #отправка в армию

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