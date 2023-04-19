В России

57 минут назад

В Минобрнауки анонсировали три ступени высшего образования

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#высшее образование

Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Дальше - аспирантура (адъюнктура).

В новой российской системе высшее образование разделят на три ступени — базовое, специализированное и аспирантура, - говорится в презентации, которую показал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

"Базовое (основное) высшее образование (срок обучения от четырех до шести лет). Специализированное высшее образование: магистратура (один-два года), ординатура, ассистентура-стажировка. Аспирантура (адъюнктура)", — поясняется на слайдах, которые министр показал во время своего доклада на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете.

Согласно материалам, базовый (основной) уровень будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Он должен "обеспечить междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке кадров", а точные сроки обучения будут устанавливаться, исходя из потребности рынка труда, - передает РИА Новости.

Специализированное высшее образование обеспечит углубленную подготовку, но только для тех, кто закончил первую ступень.

Аспирантура, как ранее заявлял министр, будет выделена в отдельный уровень образования, направленный на подготовку научных и научно-практических кадров. Поступить в аспирантуру смогут те, кто окончил базовую ступень со сроком обучения не менее пяти лет или получил специализированное высшее образование.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости "вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет". Он предложил ввести гибкие сроки подготовки программы обучения, зависящие от конкретной профессии, отрасли и запросов рынка труда.
101
#высшее образование

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