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В Тульской области упал беспилотник без опознавательных знаков
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Беспилотник был без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.
В Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, - сообщает комитет по региональной безопасности.
"19 апреля в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
При этом Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники пишет, что БПЛА был "начинен взрывчаткой". По сведениям канала, дрон упал в районе деревни Минино, когда "летел в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции".
"Предварительно, БПЛА посадили при помощи средств РЭБ", – утверждает канал.
Телеграм-канал Shot пишет, что беспилотник "пытался следовать на крайне низкой высоте и врезался в дерево, его обнаружил местный житель". По данным канала, размах крыльев дрона – 2,5 метра, - пишет "МК".
"19 апреля в Щекинском районе в лесополосе обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
При этом Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники пишет, что БПЛА был "начинен взрывчаткой". По сведениям канала, дрон упал в районе деревни Минино, когда "летел в сторону Первомайской ТЭЦ, входящей в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции".
"Предварительно, БПЛА посадили при помощи средств РЭБ", – утверждает канал.
Телеграм-канал Shot пишет, что беспилотник "пытался следовать на крайне низкой высоте и врезался в дерево, его обнаружил местный житель". По данным канала, размах крыльев дрона – 2,5 метра, - пишет "МК".
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