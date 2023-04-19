Завтра в Липецкой области сухо и до +19

20 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, который расположился на европейской территории России и медленно смещается на восток – осадков не ожидается. 21 и 22 апреля влияние на погоду в регионе начнет оказывать циклон с юга — местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8 градусов, днем — от +14 до +19 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.



День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.



