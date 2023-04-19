Общество

54 минуты назад

Пытавшиеся получить с сельхозпредприятия миллион рублей родители сами заплатят 41 460 рублей

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#сельское хозяйство
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Пытавшиеся получить с сельхозпредприятия миллион рублей родители сами заплатят 41 460 рублей

Суд отказал во взыскании компенсации морального вреда.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда с сельхозпредприятия и понуждении его установить защитные экраны.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, родители ребёнка обратились в суд с иском к ООО «ВРЛЗК» и указали, что 12 сентября 2021 года предприятие обрабатывало свои поля химическими веществами, и что после этого у ребенка обострилась аллергия. В качестве компенсации морального вреда родители потребовали миллион рублей и попросили суд аграриев установить защитные экраны между полями и своим участком.

Но по результатам судебно-медицинской экспертизы, диагноз «аллергический ринит» у ребёнка впервые был установлен 11 ноября 2021 года, но была выявлена аллергия на пыль, кошку, собаку, и она не связана с событиями 12 сентября 2021 года.

Суд также не нашёл оснований для удовлетворения требований об установке защитных экранов по границе земель сельскохозяйственного назначения — такие меры не предусмотрены законодательством.

Судебные расходы за производство экспертизы в 41 460 рублей теперь должны возместить родители.

Решение ещё не вступило в силу.
4 589
#сельское хозяйство
2

Комментарии (4)

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Блондинка

27 минут назад
Ну да,сам ребенок и виноват-зачем дышал не там и не тем...Аллергия есть,а никто не виноват...
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Липчанин

32 минуты назад
Яжемать бабла полегкому хотела срубить. Ан нет, не вышло..
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Колыван

39 минут назад
Надо было заказать экспертизу по обнаружению следов гербицидов на участке заявителя и от этого уже отталкиваться.
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Гость

43 минуты назад
Ну да... а сколько всего в области аллергиков и астматиков? Пусть дышат на здоровье химикатами? А ничего что список аллергенов может расширяться с каждым годом? А кошечки, собачки - только начало. Позорище!!!
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