Пытавшиеся получить с сельхозпредприятия миллион рублей родители сами заплатят 41 460 рублей

Суд отказал во взыскании компенсации морального вреда.

Чаплыгинский районный суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда с сельхозпредприятия и понуждении его установить защитные экраны.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, родители ребёнка обратились в суд с иском к ООО «ВРЛЗК» и указали, что 12 сентября 2021 года предприятие обрабатывало свои поля химическими веществами, и что после этого у ребенка обострилась аллергия. В качестве компенсации морального вреда родители потребовали миллион рублей и попросили суд аграриев установить защитные экраны между полями и своим участком.



Но по результатам судебно-медицинской экспертизы, диагноз «аллергический ринит» у ребёнка впервые был установлен 11 ноября 2021 года, но была выявлена аллергия на пыль, кошку, собаку, и она не связана с событиями 12 сентября 2021 года.



Суд также не нашёл оснований для удовлетворения требований об установке защитных экранов по границе земель сельскохозяйственного назначения — такие меры не предусмотрены законодательством.



Судебные расходы за производство экспертизы в 41 460 рублей теперь должны возместить родители.



Решение ещё не вступило в силу.