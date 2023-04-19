44 минуты назад
Пенсионерам разрешат в упрощенном порядке списывать долги
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, расширяющую применение внесудебной процедуры личного банкротства.
"Законопроект предусматривает целый ряд мер, которые позволят расширить применение внесудебной процедуры банкротства физических лиц. В первую очередь возможность избавляться от долгов в упрощенном порядке получат социально незащищенные категории граждан, чьим единственным доходом являются пенсии или социальные пособия", — заявил он.
По его словам, сейчас пенсионеры не могут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. По его словам, взыскание в таком случае становится бессрочным. Глава правления АЮР добавил, что предлагаемые нормы предусматривают подачу заявления о признании банкротом во внесудебном порядке, если у человека единственным источником дохода является пенсия.
Отмечается, что с таким заявлением можно будет обратиться через год после того, как предъявят или выдадут исполнительный документ. Пенсионер сможет начать процедуру банкротства после подачи заявления в МФЦ, - пишет "Российская газета".
."Выполнение условия о том, что единственным доходом гражданина является выплата социального характера, носит декларативный характер и не требует дополнительного документального подтверждения. Человеку достаточно заявить об этом, представлять доказательства не потребуется. Упомянутым выше законопроектом также повышается до миллиона рублей максимальный размер задолженности для инициирования гражданином процедуры внесудебного банкротства. Одновременно предлагается снизить до 25 тысяч рублей минимальный размер долга, по которому гражданин будет вправе инициировать во внесудебном порядке процедуру банкротства", - подвел итог глава правления АЮР.
В настоящее время, если долг гражданина не превышает 500 тысяч рублей, но расплатиться нет возможности, человек может подать заявление в МФЦ о личном банкротстве.