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Вице-спикер Госдумы Даванков просит глав регионов продлить майские праздники
Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные в этом году, - сообщает РИА Новости.
"Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", - рассказали в пресс-службе фракции.
По словам самого парламентария, сейчас людям необходимы "по-настоящему длинные выходные", поскольку люди ощущают симптомы депрессии.
"Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть", - заявил он.
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагаются сократить на 4 дня.
"Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", - рассказали в пресс-службе фракции.
По словам самого парламентария, сейчас людям необходимы "по-настоящему длинные выходные", поскольку люди ощущают симптомы депрессии.
"Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть", - заявил он.
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект о выходных днях в РФ с 1 по 9 мая ежегодно, при этом новогодние каникулы предлагаются сократить на 4 дня.