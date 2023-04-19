Происшествия

18 минут назад

«Шкода» чуть не въехала в магазин на пересечения улиц Яна Берзина и Водопьянова

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#ДТП
«Шкода» чуть не въехала в магазин на пересечения улиц Яна Берзина и Водопьянова

Водитель автомобиля не пострадал.

Днем 19 апреля на улице Яна Берзина в Липецке водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением врезался в припаркованный «Фольксваген». Но на этом злоключения водителя «Шкоды» не закончились.

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Дальше автомобиль перескочил бордюр, снес дерево и только забор рядом с магазином смог погасить его скорость. По словам очевидцев, ДТП обошлось без пострадавших.

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#ДТП

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