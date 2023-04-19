В России

51 минуту назад

Минфин РФ обсуждает использование цифрового рубля в бюджетном процессе

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#цифровой рубль #бюджет #экономика

В будущем, цифровой рубль может играть ключевую роль в бюджетном процессе РФ, а искусственный интеллект может стать активным участником в формировании бюджета.

Цифровой рубль может стать востребованным инструментом для международных расчетов с дружественными странами, - заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

По его словам, искусственный интеллект в будущем также может быть задействован в составлении бюджета, - пишет "Российская газета".

Он подчеркнул, что полная автоматизация этого процесса невозможна, и инструменты искусственного интеллекта должны быть внедрены в работу Минфина в качестве дополнения к человеческому труду. По его мнению, алгоритмы могли бы делать какие-то базовые прогнозы бюджета, формировать базовый бюджет. 

Чебесков заявил, что в министерстве видят перспективы использования цифрового рубля.

"С его внедрением алгоритмы смогут отслеживать, как тратятся бюджетные деньги, но эта технология станет доступной лишь через несколько лет", - резюмировал он.
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#цифровой рубль #бюджет #экономика

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