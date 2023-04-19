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Следственный комитет: мужчина на улице Клары Цеткин упал с гаража

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#труп
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Следственный комитет: мужчина на улице Клары Цеткин упал с гаража

К такому выводу правоохранители пришли, просмотрев записи камеры наблюдения. 

Областное управление следственного комитета сообщило GOROD48 первые результаты проверки обстоятельств смерти мужчины на улице Клары Цеткин. Напомним, его тело, со следами крови на лице, сегодня утром нашли прохожие

По предварительным данным, мужчина залез на крышу гаража, после чего упал вниз. Об этом свидетельствует запись камеры наблюдения.

— В данный момент устанавливается личность погибшего и обстоятельства, которые привели его на гараж и могли послужить причиной его смерти, - рассказали в следкоме.
1 1976
#труп
1

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Умный

47 минут назад
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