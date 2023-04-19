Общество

сегодня, 12:46

Семнадцати липчанам торжественно вручили военные билеты

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#призыв #армия
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Уже сегодня-завтра они уедут служить в части Западного военного округа.

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Сегодня на площади Героев торжественно отправляли призывников в армию.

Провожали 17 липчан. А всего, по словам военного комиссара Липецка Дмитрия Горкина, в этот весенний призыв из Липецка уйдут на срочную службу больше 600 человек. Служить наши земляки будут в частях сухопутных войск Западного военного округа: в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах.

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Алина Локтева с семимесячным сыном на руках провожает в армию своего 20-летнего мужа.

— Грустно и неожиданно, что супруг уходит в армию — думали, его чуть попозже отправят, не в самом начале призыва, — признаётся молодая мать. — Муж уже отучился, работал фрезеровщиком. Сказали, что служить отправят в Воронеж. Надеюсь, там и останется, и даже навещать его получится — ехать недалеко!

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Молодой отец Антон Локтев, конечно, жалеет, что оставляет дома жену с маленьким сыном, но к службе готов. Тем более, что это его осознанное решение: работал он на Тракторном заводе, предприятии Минобороны, и даже специально уволился, чтобы взяли в армию.

— Думаю, и через год, когда вернусь, сын меня узнает! — Говорит Антон Локтев.

А вот 18-летний Пётр Казьмин честно признался: служить идти совсем не хочется! Парень окончил школу в прошлом году и с тех пор занимался 3D-моделированием, рисовал, планировал устроиться в игровую студию. Но этим планам помешала повестка.

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Тех, кто не очень-то и рад отправке, пытается вразумить руководитель общественной организации «Боевое братство», почётный гражданин Липецка Валентин Сонин.

— Я-то уходил служить с семи классами образования, а сейчас вон — полковник! — Рекламировал карьерный рост в армии Валентин Сонин.

Уходил на срочную службу он в сентябре 1964 года. Тогда призывали на три года, но Валентин Сонин задержался в армии на всю жизнь.

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— Служба в армии делает вас мужчинами. Это тест на мужество, смелость, героизм и преданность Родине. Защищая свою Родину — вы защищаете своих близких, родных, любимых, — напутствовала новобранцев вице-мэр Анна Шамаева.

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— Сегодня у вас началась настоящая мужская жизнь. Через год вы вернётесь настоящими мужчинами. Время пролетит очень быстро. Но оттуда вы вернётесь специалистами, получите военно-учётные специальности, — сказал военный комиссар Липецка Дмитрий Горкин.

— Я хочу служить в армии, — взял ответное слово новобранец Родион Аверченко.

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Вице-мэр Анна Шамаева, а вслед за ней и спикер Липецкого горсовета Евгения Фрай, вручая военные билеты, напоследок решили по-матерински обнять каждого призывника. Но всё-таки кое-кто и обниматься не захотел.

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6 1775
#призыв #армия
3

Комментарии (6)

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Дмб

12 минут назад
И помните: для хороших людей армия - родная мать, а для плохих - теща
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Света

37 минут назад
/Служба в армии делает вас мужчинами. Это тест на мужество, смелость, героизм и преданность Родине/ Это точно.
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Экономист

52 минуты назад
Депутат, а нефиг было занимать, чтобы потом отдавать долг
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Депутат

сегодня, 13:19
Молодой отец Антон Локтев оставляет дома жену с маленьким сыном. Какого из него ещё надо делать "настоящего мужчину"? Он уже мужик, кормилец, имеет семью, работает на заводе
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неоднозначник

сегодня, 13:14
самая многочисленная вус стрелок. пригодится в жизни ?
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К . И. Чуковский

сегодня, 12:55
Не ходите дети в Африку гулять.
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