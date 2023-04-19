Семнадцати липчанам торжественно вручили военные билеты

Уже сегодня-завтра они уедут служить в части Западного военного округа.

Сегодня на площади Героев торжественно отправляли призывников в армию.Провожали 17 липчан. А всего, по словам военного комиссара Липецка Дмитрия Горкина, в этот весенний призыв из Липецка уйдут на срочную службу больше 600 человек. Служить наши земляки будут в частях сухопутных войск Западного военного округа: в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах.Алина Локтева с семимесячным сыном на руках провожает в армию своего 20-летнего мужа.— Грустно и неожиданно, что супруг уходит в армию — думали, его чуть попозже отправят, не в самом начале призыва, — признаётся молодая мать. — Муж уже отучился, работал фрезеровщиком. Сказали, что служить отправят в Воронеж. Надеюсь, там и останется, и даже навещать его получится — ехать недалеко!Молодой отец Антон Локтев, конечно, жалеет, что оставляет дома жену с маленьким сыном, но к службе готов. Тем более, что это его осознанное решение: работал он на Тракторном заводе, предприятии Минобороны, и даже специально уволился, чтобы взяли в армию.— Думаю, и через год, когда вернусь, сын меня узнает! — Говорит Антон Локтев.А вот 18-летний Пётр Казьмин честно признался: служить идти совсем не хочется! Парень окончил школу в прошлом году и с тех пор занимался 3D-моделированием, рисовал, планировал устроиться в игровую студию. Но этим планам помешала повестка.Тех, кто не очень-то и рад отправке, пытается вразумить руководитель общественной организации «Боевое братство», почётный гражданин Липецка Валентин Сонин.— Я-то уходил служить с семи классами образования, а сейчас вон — полковник! — Рекламировал карьерный рост в армии Валентин Сонин.Уходил на срочную службу он в сентябре 1964 года. Тогда призывали на три года, но Валентин Сонин задержался в армии на всю жизнь.— Служба в армии делает вас мужчинами. Это тест на мужество, смелость, героизм и преданность Родине. Защищая свою Родину — вы защищаете своих близких, родных, любимых, — напутствовала новобранцев вице-мэр Анна Шамаева.— Сегодня у вас началась настоящая мужская жизнь. Через год вы вернётесь настоящими мужчинами. Время пролетит очень быстро. Но оттуда вы вернётесь специалистами, получите военно-учётные специальности, — сказал военный комиссар Липецка Дмитрий Горкин.— Я хочу служить в армии, — взял ответное слово новобранец Родион Аверченко.Вице-мэр Анна Шамаева, а вслед за ней и спикер Липецкого горсовета Евгения Фрай, вручая военные билеты, напоследок решили по-матерински обнять каждого призывника. Но всё-таки кое-кто и обниматься не захотел.