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Росстат назвал жевательную резинку самым подорожавшим продуктом за год санкций
Жевательная резинка возглавила список продуктов, которые существеннее остальных выросли в цене за год в российских магазинах.
При этом год назад, в марте 2022-го, инфляция в РФ была на пике — за месяц цены взлетели на 7,6%, что стало рекордным показателем с 1999 года. Рост цен начался после объявления о специальной военной операции на Украине и последовавшего ввода западных санкций, которые привели к разгону курса доллара, нарушению логистических цепочек импортных поставок и массовой приостановке бизнеса иностранных компаний в России. В последующие месяцы рост цен замедлился, в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 0,37%.
Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. В предыдущие годы жевательная резинка также росла в цене, но ежегодное подорожание составляло 1–3 руб. год (исключение — 2018 год, когда цены незначительно снизились).
Резкое подорожание жевательной резинки за последний год — результат последствий западных санкций, - полагают эксперты.
По их словам, на фоне санкций подорожала упаковка. В апреле 2022 года в рамках пятого пакета санкций ЕС запретил ввоз в РФ типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Вторая причина роста цен — зависимость производства от импорта компонентов, основа для жевательной резинки не производится в России и ввозится из-за рубежа. Летом 2022 года российские заводы столкнулись со сложностями из-за того, что резиновая основа из синтетических полимеров попала под санкции ЕС. Проблемы с ингредиентами даже вынудили компанию Mars предупредить торговые сети о сокращении ассортимента Orbit до конца года, - отмечают специалисты.