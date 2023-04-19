В России

39 минут назад

Росстат назвал жевательную резинку самым подорожавшим продуктом за год санкций

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#жвачка #санкции #цены

Жевательная резинка возглавила список продуктов, которые существеннее остальных выросли в цене за год в российских магазинах.

Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые заметнее всего подорожали за год в российских магазинах, - сообщает Росстат. В марте этого года средняя цена упаковки жвачки в рознице составляла 39 руб. (пик цены был достигнут в феврале 2023 года — 39,39 руб. за упаковку). По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 руб., - передает РБК.

При этом год назад, в марте 2022-го, инфляция в РФ была на пике — за месяц цены взлетели на 7,6%, что стало рекордным показателем с 1999 года. Рост цен начался после объявления о специальной военной операции на Украине и последовавшего ввода западных санкций, которые привели к разгону курса доллара, нарушению логистических цепочек импортных поставок и массовой приостановке бизнеса иностранных компаний в России. В последующие месяцы рост цен замедлился, в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 0,37%.

Темпы подорожания жвачки за последний год стали рекордными за все предыдущее десятилетие. В предыдущие годы жевательная резинка также росла в цене, но ежегодное подорожание составляло 1–3 руб. год (исключение — 2018 год, когда цены незначительно снизились).

Резкое подорожание жевательной резинки за последний год — результат последствий западных санкций, - полагают эксперты.

По их словам, на фоне санкций подорожала упаковка. В апреле 2022 года в рамках пятого пакета санкций ЕС запретил ввоз в РФ типографической краски, бумаги, картона, пленки, а также машин для печати. Вторая причина роста цен — зависимость производства от импорта компонентов, основа для жевательной резинки не производится в России и ввозится из-за рубежа. Летом 2022 года российские заводы столкнулись со сложностями из-за того, что резиновая основа из синтетических полимеров попала под санкции ЕС. Проблемы с ингредиентами даже вынудили компанию Mars предупредить торговые сети о сокращении ассортимента Orbit до конца года, - отмечают специалисты.

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#жвачка #санкции #цены

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