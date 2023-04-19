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сегодня, 11:34

МВД не станет штрафовать за размещение портретов на машинах в ходе акции «Бессмертный полк»

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#Бессмертный полк

В МВД подчеркнули, что эти портреты не должны ограничивать обзор водителю.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции не будут привлекать к ответственности водителей, которые в дни проведения патриотической акции "Бессмертный полк" разместят на автомобилях портреты родственников - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, - передает ТАСС.

"МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности", - сообщила она.

Согласно ПДД, водитель не имеет права управлять транспортным средством, имеющим неисправности, одной из которых считается снижение уровня обзорности с водительского места: в таком случае любые лишние предметы, наклейки могут стать помехой, а водитель за их расположение в неположенном месте может быть привлечен к ответственности, - отметила Ирина Волк.

По ее словам, наносимые на автомобили изображения не должны ограничивать обзор водителю. "Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах", - подчеркнула представитель ведомства. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, МВД советует крепить их на стекла автомобилей с внутренней стороны.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. История акции берет начало в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". Акция традиционно проводится в День Победы в России и других странах.
97
#Бессмертный полк

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