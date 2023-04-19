Коронавирусная статистика: один человек умер госпитализированных нет

В Липецкой области за минувшие сутки выявлены 39 случаев COVID-19, один человек от болезни умер, выздоровели 87 человек. Случаев госпитализации больных нет.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 182 932 случая COVID-19, выздоровели 178 309 из заболевших, умерли — 3 979.



В Центральном Черноземье первенство по суточной заболеваемости у Воронежской области перехватила Тамбовская, где выявлены 74 случая болезни (у воронежцев — 58 случаев). В Рязанской области за прошедший день зарегистрированы 47 случаев заболевания, в Курской области — 29, в Орловской — 23, в Тульской — 18.



В России за сутки выявлены 6 305 случаев COVID-19, госпитализированы 1 126 человек, выздоровел 8 501 человек, умерли 38 человек.



С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 782 688 случаев COVID-19, выздоровели 22 174 015 человек, умерли 397 939 человек.