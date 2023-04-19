Коронавирус

сегодня, 11:40

Коронавирусная статистика: один человек умер госпитализированных нет

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер госпитализированных нет
В Липецкой области за минувшие сутки выявлены 39 случаев COVID-19, один человек от болезни умер, выздоровели 87 человек. Случаев госпитализации больных нет.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 182 932 случая COVID-19, выздоровели 178 309 из заболевших, умерли  — 3 979.

В Центральном Черноземье первенство по суточной заболеваемости у Воронежской области перехватила Тамбовская,  где выявлены 74 случая болезни (у воронежцев  — 58 случаев). В Рязанской области за прошедший день зарегистрированы 47 случаев заболевания, в Курской области — 29, в Орловской — 23, в Тульской — 18.

В России за сутки выявлены 6 305 случаев COVID-19, госпитализированы 1 126 человек, выздоровел 8 501 человек, умерли 38 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрированы 22 782 688 случаев COVID-19, выздоровели 22 174 015 человек, умерли 397 939 человек.
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#коронавирус

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