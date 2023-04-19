У гаражей на улице Клары Цеткин найден труп

Тело мужчины со следами побоев сегодня утром нашли прохожие.

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Рано утром 19 апреля на улице Клары Центкин прохожие обнаружили у гаражей тело мужчины 30-35 лет. По словам очевидцев, тело лежало недалеко от дома №33.



На лице погибшего есть следы крови, один его ботинок лежал на крыше гаража. Очевидцы предположили, что при жизни он был избит.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность мужчины пока не установлена.

