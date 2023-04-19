Происшествия
сегодня, 11:31
У гаражей на улице Клары Цеткин найден труп
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Тело мужчины со следами побоев сегодня утром нашли прохожие.
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Рано утром 19 апреля на улице Клары Центкин прохожие обнаружили у гаражей тело мужчины 30-35 лет. По словам очевидцев, тело лежало недалеко от дома №33.
На лице погибшего есть следы крови, один его ботинок лежал на крыше гаража. Очевидцы предположили, что при жизни он был избит.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность мужчины пока не установлена.
На лице погибшего есть следы крови, один его ботинок лежал на крыше гаража. Очевидцы предположили, что при жизни он был избит.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность мужчины пока не установлена.
2149