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Соцопрос выявил самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе у россиян

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#соцопрос #финансовая неопределенность

Результаты глобального опроса в 56 странах показали, что в России самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе.

Результаты глобального опроса в 56 странах показали, что в РФ самый высокий уровень финансовой неопределенности в обществе, - говорится в проведенном ассоциацией Gallup International и холдингом "Ромир" опросе.

Участников не просили напрямую оценить, испытывают ли они неопределенность, а спрашивали, хотели бы они получить дополнительный бонус в виде одного ежемесячного дохода прямо сейчас или в двойном размере через год. В поведенческой экономике такой вопрос задают для определения уровня жизни и финансовой стабильности в стране, - пояснили в "Ромире".

Чем больше доля тех, кто предпочитает отложенный, но удвоенный выигрыш, тем выше стабильность. В РФ двукратную выплату предпочли всего 20% респондентов, однократную — 32%. Остальные 48% не смогли выбрать один из двух вариантов: такая доля неопределившихся стала максимальной среди всех стран, - передает РБК.

Чем выше уровень жизни в стране, тем больше ее граждане предпочитали отложенный, но больший объем выплаты, говорится в исследовании. Самые большие доли ответов об удвоенном бонусе зафиксированы в Швеции — так проголосовали 75% респондентов, в Нидерландах — 59%, Японии — 56%, Германии — 55%, Великобритании — 54%.

За незамедлительную выплату голосовали в основном в регионах с низким уровнем дохода — в странах Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америке. Больше всего таких ответов было в Нигерии (76%), Ираке (74%) и Пакистане (69%).

В среднем по миру почти половина (46%) респондентов предпочли получить дополнительный доход сразу, 42% — готовы подождать год ради двойной суммы. Затруднились ответить на вопрос 12% респондентов. В разрезе частей света самый высокий уровень тех, кто готов подождать удвоенного бонуса, в Северной Америке, а самый низкий — в Латинской Америке.

Доля россиян, готовых подождать удвоенного выигрыша, — одна из самых низких в мире. Ниже — только в Косово. Немногим лучше результат в Пакистане, Нигерии, Ираке, Аргентине. При этом в России максимально большое число тех, кто затруднился ответить. На втором месте по доле "неопределившихся", но с большим отрывом идет Греция — 39%.

Эксперты отмечают, что большой процент отказавшихся отвечать на этот "абстрактно-диагностический" вопрос отражает некую растерянность и неопределенность в обществе.


Вопрос, который задавали респондентам, относится к популярному в психологии и поведенческой экономике понятию о предпочтениях меньшего, но немедленного выигрыша, большему выигрышу в будущем, - пояснили эксперты.

Всего было опрошено 53,3 тыс. человек в странах, чье население составляет примерно две трети населения мира. Сбор данных проводился лично, по телефону или через интернет в августе—октябре 2022 года.
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#соцопрос #финансовая неопределенность

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