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Роспотребнадзор заявил о выявлении в РФ случаев заболевания подвариантом COVID-19 «арктур»

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#коронавирус #арктур

Роспотребнадзор объявил, что в России выявили случаи заболевания подвариантом коронавирусной инфекции COVID-19 "арктур".

Случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур" выявлены в России, болезнь протекает в легкой форме, - заявили накануне в пресс-службе Роспотребнадзора.

"До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии. По предварительным данным, "Арктур" может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, заболеваемость COVID-19 в целом по сравнению с прошлой неделей снизилась на 14% и составила 49,5 тыс. случаев. Геноварианты штамма "омикрон" остаются преобладающими.

Помимо этого, заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 1,3 %, зарегистрировано свыше 643 тысячи случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 30%.
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#коронавирус #арктур

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