Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов

Более 60 пожаров зарегистрировано в регионе за минувшие сутки.



За смену с 18 по 19 апреля пожарные Липецкой области тушили 61 возгорание. Среди них 38 возгорания сухой травы и 10 - мусора.



Ночью 19 апреля в Лебедяни из дома на улице Советской Армии были эвакуированы 20 жильцов. Площадь пожара в одной из квартир составила один квадратный метр.



18 апреля в в Липецке на улице Агрономической сгорел сарай, а в Ельце на улице Западной - бесхозное строение.

