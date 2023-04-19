Происшествия

31 минуту назад

Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов

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#пожар #МЧС
Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов

Более 60 пожаров зарегистрировано в регионе за минувшие сутки. 

За смену с 18 по 19 апреля пожарные Липецкой области тушили 61 возгорание.  Среди них 38 возгорания сухой травы и 10 - мусора.

Ночью 19 апреля в Лебедяни из дома на улице Советской Армии были эвакуированы 20 жильцов. Площадь пожара в одной из квартир составила один квадратный метр.

18 апреля в в Липецке на улице Агрономической сгорел сарай, а в Ельце на улице Западной - бесхозное строение.
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#пожар #МЧС

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