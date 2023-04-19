Происшествия
31 минуту назад
Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов
Более 60 пожаров зарегистрировано в регионе за минувшие сутки.
За смену с 18 по 19 апреля пожарные Липецкой области тушили 61 возгорание. Среди них 38 возгорания сухой травы и 10 - мусора.
Ночью 19 апреля в Лебедяни из дома на улице Советской Армии были эвакуированы 20 жильцов. Площадь пожара в одной из квартир составила один квадратный метр.
18 апреля в в Липецке на улице Агрономической сгорел сарай, а в Ельце на улице Западной - бесхозное строение.
Ночью 19 апреля в Лебедяни из дома на улице Советской Армии были эвакуированы 20 жильцов. Площадь пожара в одной из квартир составила один квадратный метр.
18 апреля в в Липецке на улице Агрономической сгорел сарай, а в Ельце на улице Западной - бесхозное строение.