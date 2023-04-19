На улице Зои Космодемьянской сгорели «Форд» и «ГАЗель»

19 апреля около 04.00 на автостоянке у дома № 2/1 по улице Зои Космодемьянской в Липецке сгорели два автомобиля.



По словам очевидцев, пожар сопровождался хлопками.



В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сгорели автомобиль «Форд Фокус» и автобус «ГАЗель».

