Происшествия

52 минуты назад

На улице Зои Космодемьянской сгорели «Форд» и «ГАЗель»

500
#пожар #МЧС #автобус
1
На улице Зои Космодемьянской сгорели «Форд» и «ГАЗель»
19 апреля около 04.00 на автостоянке у дома № 2/1 по улице Зои Космодемьянской в Липецке сгорели два автомобиля.

По словам очевидцев, пожар сопровождался хлопками.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области GOROD48 сообщили, что сгорели автомобиль «Форд Фокус» и автобус «ГАЗель».
500
#пожар #МЧС #автобус
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанина ждёт суд за модификацию и продажу игровых приставок
Липчанина ждёт суд за модификацию и продажу игровых приставок

12 минут назад

Происшествия
Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов
#пожар #МЧС
Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов

31 минуту назад

Происшествия
На сельской дороге перевернулся «ВАЗ»: водитель госпитализирован
#авария #ДТП
1
На сельской дороге перевернулся «ВАЗ»: водитель госпитализирован

сегодня, 08:42

Происшествия
Тяжело больного липчанина обокрал доставщик службы такси
#кража #такси
14
Тяжело больного липчанина обокрал доставщик службы такси

вчера, 17:08

Происшествия
Конфликт в липецкой бане записала камера видеонаблюдения
#баня #конфликт #грабёж
5
Конфликт в липецкой бане записала камера видеонаблюдения

вчера, 15:25

Происшествия
Полиция проверит информацию о преследующем ельчанок мужчине
#нападение
6
Полиция проверит информацию о преследующем ельчанок мужчине

вчера, 13:34

Происшествия