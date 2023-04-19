На сельской дороге перевернулся «ВАЗ»: водитель госпитализирован

За сутки на дорогах области пострадали три человека.

18 апреля в Данковском районе на дороге Кудрявщино – Гугуевка – Долгое перевернулся «ВАЗ-2115». Как сообщает УГИБДд по Липецкой области, 34-летний водитель госпитализирован.



Вчера в Липецке во дворе на улице Водопьянова пострадала 43-летняя женщина, на которую наехал автомобиль «Шевроле» 64-летней женщины. После оказания медицинской помощи 43-летнюю липчанку отпустили домой.



В Усмани а улице Октябрьской 53-летний водитель «Дэу» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в опору ЛЭП. Водитель доставлен в больницу.



За минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 29 аварий. Они обошлись без пострадавших.



Фото УГИБДД по Липецкой области

