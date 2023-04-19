Происшествия

сегодня, 08:42

На сельской дороге перевернулся «ВАЗ»: водитель госпитализирован

1 528
#авария #ДТП
На сельской дороге перевернулся «ВАЗ»: водитель госпитализирован

За сутки на дорогах области пострадали три человека. 

18 апреля в Данковском районе на дороге Кудрявщино – Гугуевка – Долгое перевернулся «ВАЗ-2115». Как сообщает УГИБДд по Липецкой области,  34-летний водитель госпитализирован.

Вчера в Липецке во дворе на улице Водопьянова пострадала 43-летняя женщина, на которую наехал автомобиль «Шевроле» 64-летней женщины. После оказания медицинской помощи 43-летнюю липчанку отпустили домой.

В Усмани а улице Октябрьской 53-летний водитель «Дэу» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в опору ЛЭП. Водитель доставлен в больницу.

За минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 29 аварий. Они обошлись без пострадавших.

Фото УГИБДД по Липецкой области
1 528
#авария #ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тибдд

10 минут назад
Почему цыгане в Грязях ездят без прав и их не наказывают.
ответить

Еще в рубрике

Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов
#пожар #МЧС
Ночью из дома на улице Советской Армии эвакуированы 20 жильцов

27 минут назад

Происшествия
На улице Зои Космодемьянской сгорели «Форд» и «ГАЗель»
#пожар #МЧС #автобус
На улице Зои Космодемьянской сгорели «Форд» и «ГАЗель»

48 минут назад

Происшествия
Тяжело больного липчанина обокрал доставщик службы такси
#кража #такси
14
Тяжело больного липчанина обокрал доставщик службы такси

вчера, 17:08

Происшествия
Конфликт в липецкой бане записала камера видеонаблюдения
#баня #конфликт #грабёж
5
Конфликт в липецкой бане записала камера видеонаблюдения

вчера, 15:25

Происшествия
Полиция проверит информацию о преследующем ельчанок мужчине
#нападение
6
Полиция проверит информацию о преследующем ельчанок мужчине

вчера, 13:34

Происшествия
31-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении женщины: её тело нашли на кухне в общежитии
#труп #конфликт #побои
5
31-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении женщины: её тело нашли на кухне в общежитии

вчера, 12:35

Происшествия