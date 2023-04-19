Сегодня в Липецке: запрещённые книги, О.Бендер из Калуги и память о самом суровом судье

Рассказываем всё самое главное про наступающую среду.

Погода стабильна

Третий день на улицах Липецка без изменений: температура 16-18 градусов и без осадков.







Отключения воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат на улицах Айвазовского, 7; Богдана Хмельницкого, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Депутатской, 54; Доватора, 1, 1в, 2, 2а, 2а/1, 3б, 3а, 4, 4а, 4/1, 4к1, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 16, 16а, 18, 59, 61; Крылова, 63, 63а; Механизаторов, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7; Папина, 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 9, 13, 15, 17а, 17б, 17, 19б, 21/3, 21/2, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 31в, 31а, 33, 35, 37, 39; на проспекте Победы, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 63б, 65а, 69а/1, 69а,/2, 67а, 70б, 72, 72а, 74, 76, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 100, 102, 106а; на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18; в Студенческом городке, 1, 2, 3, 5, 7, 11а, 16а; улице Юных натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15.







В это же время с временными неудобствами столкнутся жители частного сектора улиц Биологической, Богдана Хмельницкого, Достоевского, Крылова, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной.

Отключения света

С 08:00 до 17:00 без света останутся улицы Булавина и Курчатова.







С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улице Балмочных, 4, 6, 40; Универсальном проезде, 10, 12б, 14; улице Яна Берзина, 3. В этот же период планируют обесточить улицы Вермишева, Гусева, Железнякова, Космонавтов, Селекционную Тамбовскую.

Пробки

На улицах Московской, Механизаторов, Плеханова, Катукова, Терешковой, Студёновской первые желтые участки маршрута появились ещё до 6 утра. Со временем покраснеют, добраться куда-либо станет сложнее. В принципе, ничего нового: такая картина в Липецке каждый день. Поэтому советуем завести себе привычку: перед выездом утром изучите дорожную обстановку на «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Ведь большинство пробок можно объехать.

Виртуальный концерт (12+)

Нет ничего лучше прекрасной музыки в завершении рабочего дня. Концертный зал «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2) приглашает на выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением дирижера Николая Цинмана.

Концерт виртуальный т.е. зрители смогут следить за ним на большом экране, но зато качество прямой трансляции из столицы и звука будут на уровне. Солистами выступления станут Лилия Гайсина (сопрано) и Федор Орлов (фортепиано), кроме того в концерте примет участие музыковед и музыкальный критик Ярослав Тимофеев.



В программе: сюита №3 И. Баха, «Вокализ» С. Рахманинова, Адажио из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, концерт №23 для фортепиано с оркестром (2-я часть) В. Моцарта; «Танец с саблями» А. Хачатуряна и другие классические произведения.

Билет стоит символические 100 рублей.

«Поющая провинция» (12+)

Услышать живой звук сегодня можно в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). В 15:00 здесь состоится гала-концерт областного конкурса академических хоров и ансамблей «Поющая провинция».







Любительские, учебные, профессиональные академические хоры и вокальные ансамбли из Липецка, Ельца и 12 муниципальных районов Липецкой области исполнят образцы хоровой музыки. Зрителей ждёт невероятное путешествие по музыкальным эпохам, стилям и жанрам. Прозвучат лучшие образцы старинной духовной музыки, классические произведения русских и зарубежных композиторов, русские народные песни в обработке А. Варламова, В. Калистратова, М. Иорданского, песни народов мира, современные произведения хоровой музыки.

О. Бендер из Калуги (16+)

В Липецкой государственном академическом театре драмы (Театральная площадь, 2) сегодня будут гостить артисты из Калуги.







Калужский областной драмтеатр представит спектакль «Двенадцать стульев» по бессмертному роману И. Ильфа и Е. Петрова. История о напряженных поисках сокровищ, которые ведут энергичный авантюрист Остап Бендер и бывший аристократ Ипполит Воробьянинов, до боли знакома но всегда интересна и играет новыми красками в каждой творческой постановке. Путешествие через весь Советский Союз конца 20-х годов ХХ века – авантюрное и сатирическое – позволит окунуться в атмосферу непростой эпохи в жизни страны. В спектакле много популярных песен и танцев 20–30-х годов ХХ века. Спектакль идёт 2 часа 35 минут с антрактом.

Запрещенные книги (6+)

Необычную книжную выставку сегодня открывает Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а).

В экспозиции собраны книги, запрещенные к публикации в разное время по тем или иным причинам. Некоторые из них нельзя было не только читать, но даже и упоминать. Сейчас это популярные произведения, любимые не одним поколением читателей. Среди представленных, побывавших в списке запрещенных: «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Убить пересмешника» Харпера Ли, «Окаянные дни» И. Бунина, «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, «1984» Д. Оруэлла и др.







Посетители смогут не только взять заинтересовавшее его издание, но и прочитать информацию о том, почему выбранная им книга была запрещена и в какой стране.

Выставка приурочена к Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля.

Клуб «Филология» (12+)

В Липецкой областной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) продолжаются занятия клуба «Филология». Очередное заедание сегодня в 17:00.



На занятиях, которые ведёт учитель языка и литературы, специалиста по подготовке к школьным итоговым экзаменам Ольга Дулина, подростки смогут обогатить свой лексикон, отработать умение грамотно и развернуто выражать мысли на заданную тему, повторить правила и языковые нормы. Участники клуба освежат и углубят все необходимые знания на практике, а также научатся ориентироваться в тексте, выявлять его уникальные художественные особенности и понимать замысел автора.







Учат не хуже, чем репетиторы, а занятия – бесплатные. Запись в группы по телефону (4742) 27-02-60.

Знаменитый судья (12+)

В Липецкой областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) сегодня в 11:30 состоится открытие выставки «Человек стойкости, мудрости и чести», посвящённой 100-летию со дня рождения «патриарха липецкого правосудия» – Николая Ивановича Усика (20.04.1923 – 25.11.2010).







Усик более 40 лет работал в судебной системе Липецкой области, в том числе в должности заместителя председателя Липецкого областного суда с 1963 по 2005 гг. В своё время рассмотрел свыше 300 уголовных дел на более чем 700 человек, известен липчанам и как автор нескольких книг и около четырехсот публикаций в газетах и журналах по нравственно-правовой тематике. Среди его наград «Орден Почета», медаль «За заслуги перед судебной системой РФ», Почетный знак «За заслуги перед Липецкой областью», медаль министерства юстиции имени известного русского юриста А. Кони.

На выставке представлены фотографии, документы, личные вещи Николая Ивановича Усика, рассказывающие о его жизни и трудовой биографии.

У вас нет подставки для кистей? Срочно слепите! (12+)

Керамокластер в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) приглашает в 18:30 на мастер-класс по изготовлению подставки для кистей «Лист».

Каждый участник мастер-класса сделает свою оригинальную подставку для кистей в виде листика. Под руководством художника-преподавателя Яны Ищенко желающие познакомятся с техникой лепки из пласта, узнают, что такое ангобы, и распишут ими изделие. Подставку можно использовать для кистей или палочек для суши.







Необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10. Сюда можно звонить или писать сообщения на WhatsApp или Telegram.

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Использованы фото Липецкого областного краеведческого музея

