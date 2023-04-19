«Пиастры, пиастры…» – «Пятёрочка» запустила новую акцию и челендж с Likee

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила моментальную акцию «Магазин сокровищ», в рамках которой юные гости смогут собрать коллекцию уникальных монет. Акция будет проходить во всех магазинах с 18 апреля по 22 мая 2023 г.

Вперёд за сокровищами!

Теперь в каждом магазине «Пятёрочка» за покупки дарят необычные коллекционные монеты. Каждая обладает уникальным дизайном и выполнена в специальной технике под старинное золото, серебро или медь.

Юных коллекционеров ждут сокровища и приключения на каждом шагу: монеты можно использовать в качестве фишек в настольной игре и узнать, кто первым доберётся до острова «Пятёрочка». Или играть с друзьями: подбрасывать монеты, стараясь набрать больше всех очков. Также монеты можно использовать в качестве собственной валюты или обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

Кроме того, в наборе также есть счастливые монеты, которые обязательно принесут удачу своему владельцу!

Всего в коллекции «Магазин сокровищ» 27 разных монет, среди которых одна редкая — фирменная от «Пятёрочки». В каждой упаковке с редкой монетой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте klad.5ka.ru для участия в розыгрыше ценных призов!

Как собрать все монеты?

Чтобы принять участие в новой увлекательной акции, необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке вы получите одну монетку.

Важно: монетка не выдаётся за приобретение алкогольной и табачной продукции, уценённого товара и лотерейных билетов.

Как собрать коллекцию быстрее всех? Для этого нужно приобретать товары-партнёры акции или активировать подписку на сервис Х5 Пакет – за это выдадут дополнительную монету. Также «сокровище» можно купить отдельно за 64 рубля. Кроме того, в продаже доступны альбом с настольной картой-игрой для весёлых приключений с друзьями (за 349 рублей) и кошелёк для хранения монет в трёх цветах (за 299 рублей).

Онлайн-игра с призами в приложении

В мобильном приложении «Пятёрочка»* уже появилась онлайн-игра «Магазин сокровищ», в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 55 уровней игры «три-в-ряд» разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все! За прохождение уровней предусмотрены различные призы от «Пятёрочки» и партнёров. Например, можно выиграть 45 дней подписки онлайн-кинотеатра «Иви» или до 5 000 дополнительных баллов на карту «Х5 Клуба».

А среди тех, кто пройдет 35 уровней, предусмотрен розыгрыш более 190 суперпризов: путешествия, смартфоны, планшеты, наушники и многое другое.

Чтобы играть больше и повысить свои шансы на победу, необходимо совершать покупки в «Пятёрочке» с применением карты «Х5 Клуба». За каждые 600₽ в чеке гость получит дополнительно 1 виртуальную монету.

Челлендж в Likee

Кроме того, с 25 апреля в социальной сети Likee запускается новый челлендж с призами для активных участников. Нужно будет активировать маску пирата, повторить танец под трек «Пятёрочки» и выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверена, что «Магазин сокровищ» также понравится покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такой акции с монетами раньше не было, это совершенно новая и увлекательная игра, которая поможет подарить ребёнку новое хобби и пробудить в нём дух приключений», - комментирует Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка».





Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте klad.5ka.ru .

*Без возрастных ограничений. ООО «Агроторг»