Липецкая вечЁрка: смерть сбитой женщины, расселение пятиэтажки и отмена шествия «Бессмертного полка»

Сегодня, 18 апреля, стало известно, что сбитая накануне на пешеходном переходе женщина, умерла, пятиэтажку в 9 микрорайоне расселят до 1 мая, и шествие «Бессмертного полка» решили отменить.

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Утро началось с печального известия, женщина, которую накануне на улице Студеновской в зоне пешеходного перехода сбила машина , умерла в больнице. Ей было 77 лет, сбила ее 21-летняя липчанка на автомобиле «Киа». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.— Царствие небесное 77-летней. Теперь 21-летней придется пересмотреть свою жизненную позицию, — написалТак случилось, что сегодня было много автоновостей. Пострадавший ищет очевидцев ДТП , которое произошло 16 апреля на дороге Липецк-Данков в районе села Ольховец Лебедянского района. Автомобиль «Шевроле Вива» слетел с дороги и врезался в фонарный столб, когда его, возможно, подрезал другой автомобильСегодня произошла очередная авария с участием мотоцикла . Причем мотоциклист сбежал с места ДТП. На кольцевой развязке улицы Московской в районе пересечения с Северным проездом байкер столкнулся с «Рено Дастер».В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что мотоцикл полицейские отправили на штрафстоянку, так как он мешал движению.Жильцов дома № 16 в 9 микрорайоне должны расселить до 1 мая . Эпопея с этим домом длится с 2011 года, когда жильцы заметили первые трещины в стенах. Сейчас в доме объявлен режим повышенной готовности. 30 апреля в здании планируют отключить газ.Жильцам предлагают пока переехать в маневренный фонд, или снять квартиры (деньги за съем мэрия компенсирует). Далее также два варианта: получить компенсацию за жилье (из расчета 66 тысяч рублей за квадратный метр) или переехать в новую квартиру (дом планируют построить в районе Тракторного или Силикатного).А депутаты горсовета сегодня выслушали отчет Фонда капремонта о работе за 2022 год. ФКР расторг в одностороннем порядке договоры с семью подрядчиками и добился внесения шести из них в реестр недобросовестных. Руководители организаций оштрафованы на общую сумму в 1,3 миллиона рублей, а компаниям выставлены требования об уплате штрафов еще на 52,3 миллиона.А еще директор Фонда капремонта Роман Сапрыкин сообщил, что для беспрерывного пополнения Фонда экономически обоснованным тарифом можно считать 26 рублей с квадратного метра. Это, понятное дело, задело комментаторов.— А ведь деньги, по-любому, должны приносить прибыль лёжа на счёте. А где же проценты и в чей карман они идут? — поинтересовался читатель.— А где можно ознакомиться с расчетом экономической обоснованности? — поинтересовалсяЗато работы по водной концессии липчане увидят уже этим летом. По крайней мере так пообещал операционный директор ООО «РВК-Липецк» Александр Шачнев. Перечень мест, где будут менять трубы можно посмотреть здесь Традиционное шествие «Бессмертного полка» отменено. Не только в Липецке, но и по всей стране. Из-за соображений безопасности. Однако организаторы решили предложить липчанам альтернативы . Например, разместить фотографии погибших родственников на автомобилях, прикрепить на бейджи или изготовить футболки с портретами.Сегодня 75-летний юбилей отмечает Почетный гражданин Липецка, экс-спикер городского парламента Валерий Синюц. С юбилеем его поздравили мэр и нынешний председатель горсовета, дочь Валерия Синюца Евгения Фрай.

— Ваш жизненный путь неразрывно связан с нашим городом и его жителями. Вы много сделали для развития Липецка, а мы постараемся вас не подвести. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых лет жизни в окружении родных людей, — сказала Евгения Уваркина.





— Я горжусь своим отцом, мне есть с кого брать пример и есть к кому обратиться за дельным советом. У него огромный опыт, это и многолетняя работа на Новолипецком комбинате, и в городском Совете, — отметила Евгения Фрай.