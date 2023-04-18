Погода в Липецке

сегодня, 17:18

Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

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#потепление
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона, который расположился на европейской территории России и медленно смещается на восток – осадков не ожидается. 21 апреля влияние на погоду в регионе начнет оказывать циклон с юга – местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +14 до +19 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – от +3 до +5 градусов, днем – от +16 до +18 градусов.

День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов мороза. 

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#потепление

Комментарии (2)

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111

49 минут назад
погода просто чудо но ночи не куда не годятся под утро очень холодно
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==иван

56 минут назад
погода вешь предсказуемая уметь надо ее коменнировать .
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