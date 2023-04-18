Общество

37 минут назад

В Липецке перешли на горячий асфальт с литой смеси при ремонте дорог

3 236
#ремонт дорог
В Липецке перешли на горячий асфальт с литой смеси при ремонте дорог

Установившаяся теплая погода поспособствовала смене зимней технологии на летнюю .

Работники МБУ «Управление благоустройства Липецк» перешли на горячий асфальт с литой смеси при ремонте дорог. Сегодня этим материалом заделывали 120 квадратных метров аварийных ям на Плехановском спуске и улице Советской.

— Это более прочный и долговечный материал. Если латки, которые делаем в холодную пору с помощью литой смеси – временная мера, то с горячим асфальтом ситуация иная — заплатки из него держатся несколько лет, — говорит начальник муниципального управления благоустройства Дмитрий Пушилин.

Технология ремонта предполагает очистку поврежденного места дорожного полотна и закатывание его разогретой до 150 градусов асфальтобетонной смесью.

На этой неделе такой ремонт увидят улицы Терешковой, Первомайская, Студеновская.
3 236
#ремонт дорог

Комментарии (3)

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s

10 минут назад
долгоВечный
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Грязинец

16 минут назад
В Грязях на Советской сдвигов никаких. Паленый асфальт лежит весь в ямах, уже три дтп по вине ям произошло. Нужно новый тендер отмывать
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Однако

19 минут назад
Ох сказочники.
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