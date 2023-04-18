В Липецке перешли на горячий асфальт с литой смеси при ремонте дорог

Установившаяся теплая погода поспособствовала смене зимней технологии на летнюю .

Работники МБУ «Управление благоустройства Липецк» перешли на горячий асфальт с литой смеси при ремонте дорог. Сегодня этим материалом заделывали 120 квадратных метров аварийных ям на Плехановском спуске и улице Советской.



— Это более прочный и долговечный материал. Если латки, которые делаем в холодную пору с помощью литой смеси – временная мера, то с горячим асфальтом ситуация иная — заплатки из него держатся несколько лет, — говорит начальник муниципального управления благоустройства Дмитрий Пушилин.



Технология ремонта предполагает очистку поврежденного места дорожного полотна и закатывание его разогретой до 150 градусов асфальтобетонной смесью.



На этой неделе такой ремонт увидят улицы Терешковой, Первомайская, Студеновская.