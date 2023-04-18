В России

23 минуты назад

Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана воевавших за Донбасс с 2014 года ополченцев

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#ветераны #ополченцы

Речь идет о лицах, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР, начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении статусом ветерана ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года.

В частности, речь идет о лицах, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик, - говорится на сайте Госдумы.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.
43
#ветераны #ополченцы

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