Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана воевавших за Донбасс с 2014 года ополченцев

Речь идет о лицах, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР, начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик.





В частности, речь идет о лицах, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик, - говорится на



Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении статусом ветерана ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года.В частности, речь идет о лицах, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик, - говорится на сайте Госдумы Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.