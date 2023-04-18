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В РФ приняты поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за госизмену
Приняты поправки о пожизненном лишении свободы за действия, содержащие в себе государственную измену.
Госдума приняла поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену, - передает РИА Новости.
В настоящее время максимальное наказание составляет до 20 лет колонии. Также депутаты поддержали ужесточение наказания за терроризм.
Согласно принятым изменениям, по уголовной статье о госизмене в качестве самого жесткого наказания будет предусмотрено пожизненное лишение свободы (вместо 20 лет). По статье "Акт международного терроризма" можно будет осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
В свою очередь, обвиняемых по статье "Террористический акт" можно будет приговаривать к 20 годам тюрьмы вместо 15. Также поправки предусматривают повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с 5 до 7 лет лишения свободы. По статье "Организация террористического общества и участие в нем" подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от 5 до 10 лет.
Поправки поддержали 425 депутатов Госдумы, остальные парламентарии в голосовании не участвовали.
Уточняется, что поправки вносятся в статью 275 УК "Государственная измена". После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.
Госдума также приняла поправки об ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц.
Документ предлагает дополнить уголовный кодекс новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов".
Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
В настоящее время максимальное наказание составляет до 20 лет колонии. Также депутаты поддержали ужесточение наказания за терроризм.
Согласно принятым изменениям, по уголовной статье о госизмене в качестве самого жесткого наказания будет предусмотрено пожизненное лишение свободы (вместо 20 лет). По статье "Акт международного терроризма" можно будет осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
В свою очередь, обвиняемых по статье "Террористический акт" можно будет приговаривать к 20 годам тюрьмы вместо 15. Также поправки предусматривают повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с 5 до 7 лет лишения свободы. По статье "Организация террористического общества и участие в нем" подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от 5 до 10 лет.
Поправки поддержали 425 депутатов Госдумы, остальные парламентарии в голосовании не участвовали.
Уточняется, что поправки вносятся в статью 275 УК "Государственная измена". После принятия закона за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, могут назначить наказание в виде пожизненного заключения.
Госдума также приняла поправки об ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц.
Документ предлагает дополнить уголовный кодекс новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов".
Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.