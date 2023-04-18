16 минут назад
Госдума увеличила штраф за перепродажу сведений из ЕГРН
Данные меры позволят эффективнее бороться с сайтами — двойниками Росреестра, которые не всегда предоставляют достоверные сведения.
В соответствии с поправками, штраф составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для предпринимателей — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. За повторное нарушение он будет увеличен, - говорится на официальном сайте Госдумы.
Как отмечают авторы инициативы, предложенные меры позволят эффективнее бороться с сайтами — двойниками Росреестра, которые не всегда предоставляют достоверные сведения.