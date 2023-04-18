В России

16 минут назад

Госдума увеличила штраф за перепродажу сведений из ЕГРН

31
#ЕГРН #штраф

Данные меры позволят эффективнее бороться с сайтами — двойниками Росреестра, которые не всегда предоставляют достоверные сведения.

Депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за перепродажу сведений из госреестра недвижимости третьим лицам и за создание сайтов — двойников Росреестра.

В соответствии с поправками, штраф составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для предпринимателей — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. За повторное нарушение он будет увеличен, - говорится на официальном сайте Госдумы.

Как отмечают авторы инициативы, предложенные меры позволят эффективнее бороться с сайтами — двойниками Росреестра, которые не всегда предоставляют достоверные сведения.
31
#ЕГРН #штраф

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