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57 минут назад

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в РФ в 2023 году не состоится

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#Бессмертный полк

Акция "Бессмертный полк" проводится в России с 2012 года. В 2020 и 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки акция проходила 9 мая в онлайн-формате.

Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в этом году не будет, - рассказала ТАСС сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева. Но организаторы отмечают, что в регионах пройдут альтернативные мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне.

"Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", - ответила она на вопрос о том, будет ли организованно традиционное очное шествие по улицам городов.

Цунаева отметила, что всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

"Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. <...> Уверена, что праздник будет прекрасный", - добавила она.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что россияне смогут принять участие в проекте "Стена памяти", в рамках которого все желающие смогут принести и разместить на специальных площадках портреты своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. По ее словам, День Победы и акция "Бессмертный полк" в этом году будут проходить в смешанном формате.

"Мы расширяем форматы "Бессмертного полка" в текущем году, и можно принять участие как онлайн, так и офлайн, чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе", — заявила Занко.

В свою очередь Цунаева уточнила, что также в регионах могут пройти "Бессмертный автополк", "Окна Победы".

Участвуя в акции "Бессмертный полк", потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Шествие регулярно проходит в России 9 мая с 2012 года, когда первая акция состоялась в Томске. В 2019 году в шествиях в 3,7 тыс. городах и населенных пунктах РФ приняли участие более 10 млн человек.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии "Бессмертный полк" проводили онлайн. Такой формат предусматривает загрузку пользователями фотографий родственников-ветеранов на сайт "Бессмертного полка", после чего их демонстрируют в рамках "виртуального шествия". При этом загрузившим фотографии сообщают, в какое время будет демонстрироваться портрет их ветеранов. Отдельные трансляции были организованы для каждого региона, принимающего участие в шествии.

В 2022 году шествие "Бессмертный полк" впервые после пандемии проходило в России в традиционном очном формате, в то же время в некоторых местах из-за эпидемической ситуации или соображений безопасности мероприятие прошло только онлайн.

Ранее власти Воронежа решили провести 9 мая акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в Курске не будут проводить 9 мая парад в честь Дня Победы по соображениям безопасности.
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#Бессмертный полк

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