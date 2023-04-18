В Добровском районе похоронили погибшего под Артёмовском бойца ЧВК «Вагнер»

Сергею Жестерёву был 21 год.

Добровская районная газета «Знамя Октября» сообщила о том, что на прошлой неделе в селе Панино был похоронен 21-летний боец ЧВК «Вагнер» Сергей Жестерёв.По данным издания, наш земляк погиб под Артёмовском ещё 6 января, получив осколочное ранение в шею.«Сергей Жестерёв учился в Панинской школе, рос весёлым и отзывчивым парнем. Рано остался без родителей. Работал на Липецкой птицефабрике, в администрации Панинского поселения. В октябре 2022 года откликнулся на призыв ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО», — добавляет районка.Посмертно представлен к награде.