Общество

41 минуту назад

В Добровском районе похоронили погибшего под Артёмовском бойца ЧВК «Вагнер»

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#спецоперация #Украина
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В Добровском районе похоронили погибшего под Артёмовском бойца ЧВК «Вагнер»

Сергею Жестерёву был 21 год.

Добровская районная газета «Знамя Октября» сообщила о том, что на прошлой неделе в селе Панино был похоронен 21-летний боец ЧВК «Вагнер» Сергей Жестерёв.

По данным издания, наш земляк погиб под Артёмовском ещё 6 января, получив осколочное ранение в шею.

«Сергей Жестерёв учился в Панинской школе, рос весёлым и отзывчивым парнем. Рано остался без родителей. Работал на Липецкой птицефабрике, в администрации Панинского поселения. В октябре 2022 года откликнулся на призыв ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО», — добавляет районка.

Посмертно представлен к награде.

Фото — vk.com/znamya.oktyabra

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#спецоперация #Украина
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