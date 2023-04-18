Общество

48 минут назад

Аварийный дом в 9-м микрорайоне должны расселить до 1 мая

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#перселение #аварйиный дом
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Аварийный дом в 9-м микрорайоне должны расселить до 1 мая

Сегодня с жильцами дома встретится мэр Евгения Уваркина.

В доме № 16 по улице 9-й микрорайон объявлен режим повышенной готовности. 30 апреля в здании отключат газ. До 1 мая все жильцы дома должны быть переселены. Об этом сегодня рассказали депутатам областного Совета мэр Евгения Уваркина и председатель городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.

Трещины в стенах дома его жильцы заметили еще в 2011 году, а в 2022 здание было признанно аварийным. Последние экспертизы: ООО «Геопартнер» и госэкспертиза пришли к разным выводам. «Геопартнер» признал, что первые четыре подъезда дома находятся в ограниченно-способном состоянии, а с пятого по восьмой — в аварийном. Госэкспертиза выдала менее утешительные данные: в шести подъездах дома есть угроза обрушения.

— Мы ждали решения второй экспертизы, чтобы принять окончательное решение. Понимаю, что часть жильцов дома будет огорчена. Но наша главная задача — обеспечить безопасность. Это сегодня первостепенная задача. Мы уведомим жильцов, что до 1 мая они должны покинуть помещение, — заявила мэр Евгения Уваркина на комитете по экономике Липецкого областного Совета.

Траты города на переселение пока не определены. Все зависит от того, какую форму компенсации предпочтут жильцы дома: денежную компенсацию или новое жилье.

В областном бюджете уже отложены 337 миллионов рублей — из расчёта 66 тысяч рублей за квадратный метр.

Строительство же нового жилья, а в аварийном здании 119 квартир, обойдется в 540 миллионов рублей — прогнозная стоимость квадратного метра с отделкой составляет 82 тысячи рублей.

Сегодня Евгения Уваркина собирается обсудить с жильцами дома детали предстоящего переезда. До окончательного решения, им предлагают или переселиться в маневренный фонд мэрии, или получить компенсацию на съем жилья из расчета от 11,5 тысячи рублей в месяц за однокомнатную квартиру до 23 тысяч — за четырехкомнатную. Кроме того, муниципалитет обещает оказать помощь в перевозке вещей. После того, как жильцы съедут, дом возьмут под охрану.

В мэрии прогнозируют, что большинство жильцов согласиться получить деньги за свое жилье. Тем не менее, депутаты поинтересовались, где собираются строить дом, в который могут переселить жильцов аварийного дома. Оказалось, что в районах Тракторный или Силикатный.

— Мы же предусматриваем 377 миллионов рублей, чтобы жильцы могли приобрести квартиры на вторичном рынке. Тогда им не придется переезжать на окраину города, — уточнил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Мэрия готовит муниципальную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья до 2035 года для тех, чьи дома были признаны аварийными после 2017 года. Таких домов в Липецке 70.
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#перселение #аварйиный дом
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Комментарии (3)

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Animal Planet.

7 минут назад
С нашего 9 района,на Тракторный или Силикатный,это жестко.
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)

31 минуту назад
Почему я прочла заголовок как "расстрелять до 1 мая"?))))))
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да

40 минут назад
Каммунисты дом строили - и 50 лет не простоял. А при царе -батюшке и Кремль стоит и соборы стоят сотни лет ...
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