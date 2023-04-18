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31-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении женщины: её тело нашли на кухне в общежитии
Липчанину также предъявлено обвинение в трёх кражах и грабеже — причём большинство преступлений были совершены в общежитии на улице Астраханской.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, все эти преступления были совершены с апреля по ноябрь прошлого года. Самое страшное — в ночь с 4 на 5 ноября.
По версии следствия, 4 ноября в комнате общежития на улице Астраханской обвиняемый поссорился со своей 53-летней тётей и избил её, нанеся не менее 44 ударов руками и ногами по голове и телу, от которых женщина закрывалась руками.
После жестокого избиения мужчина перенёс тётю в общую кухню, где она умерла от черепно-мозговой травмы.
Как полагает следствие, этот же мужчина 11 апреля прошлого года в комнате того же общежития ограбил женщину, вырвав из ее рук телефон «Xiaomi Redmi 9» стоимостью 9 580 рублей.
Он же 10 июня прошлого года в том же общежитии, но уже в другой комнате во время застолья украл сварочный аппарат, при этом сумку со сварочным аппаратом он попросил вынести из комнаты знакомую, которая думала, что сумка и её содержимое — всё вместе на 7500 рублей — принадлежат попросившему её об услуге мужчине.
16 июня в том же общежитии пьяный мужчина пришёл в гости в третью комнату и украл стиральную машинку ценой в 7 000 рублей.
Все эти преступления мужчина совершил находясь под административным надзором, под который его еще летом 2021 года поместил Елецкий городской суд. Надзор он нарушил с 17 июня по 1 июля прошлого года, тем, что находился не по своему месту жительства.
Он же, будучи пьяным, с 24 по 25 июня в селе Высокополянье Усманского района украл от входа в дом бензиновый триммер за 4781 рубль.
Теперь липчанина ждёт суд.