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31-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении женщины: её тело нашли на кухне в общежитии

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#труп #конфликт #побои
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31-летний липчанин обвиняется в смертельном избиении женщины: её тело нашли на кухне в общежитии

Липчанину также предъявлено обвинение в трёх кражах и грабеже — причём большинство преступлений были совершены в общежитии на улице Астраханской.

И.о. прокурора Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего липчанина, обвиняемого сразу в шести преступлениях: умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, трёх кражах, грабеже и самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, все эти преступления были совершены с апреля по ноябрь прошлого года. Самое страшное — в ночь с 4 на 5 ноября.

По версии следствия, 4 ноября в комнате общежития на улице Астраханской обвиняемый поссорился со своей 53-летней тётей и избил её, нанеся не менее 44 ударов руками и ногами по голове и телу, от которых женщина закрывалась руками.

После жестокого избиения мужчина перенёс тётю в общую кухню, где она умерла от черепно-мозговой травмы.

Как полагает следствие, этот же мужчина 11 апреля прошлого года в комнате того же общежития ограбил женщину, вырвав из ее рук телефон «Xiaomi Redmi 9» стоимостью 9 580 рублей.

Он же 10 июня прошлого года в том же общежитии, но уже в другой комнате во время застолья украл сварочный аппарат, при этом сумку со сварочным аппаратом он попросил вынести из комнаты знакомую, которая думала, что сумка и её содержимое — всё вместе на 7500 рублей — принадлежат попросившему её об услуге мужчине.

16 июня в том же общежитии пьяный мужчина пришёл в гости в третью комнату и украл стиральную машинку ценой в 7 000 рублей.

Все эти преступления мужчина совершил находясь под административным надзором, под который его еще летом 2021 года поместил Елецкий городской суд. Надзор он нарушил с 17 июня по 1 июля прошлого года, тем, что находился не по своему месту жительства.

Он же, будучи пьяным, с 24 по 25 июня в селе Высокополянье Усманского района украл от входа в дом бензиновый триммер за 4781 рубль.

Теперь липчанина ждёт суд.
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#труп #конфликт #побои
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