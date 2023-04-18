Происшествия

13 минут назад

Работа над ошибками

247
#авария #ДТП
Работа над ошибками
16 марта  в публикации «После ДТП в Борино в больницу увезли 9-летнего ребёнка, а всего – четверо пострадавших» была допущена фактическая ошибка: виновником аварии назван водитель автомобиля «Форд». 

На самом деле автомобиль «Форд» стоял на дороге и в него врезался «ВАЗ-2112» под управлением 51-летнего жителя Воронежской области.

Приносим извинения заинтересованным лицам.

247
#авария #ДТП

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