Происшествия
13 минут назад
Работа над ошибками
16 марта в публикации «После ДТП в Борино в больницу увезли 9-летнего ребёнка, а всего – четверо пострадавших» была допущена фактическая ошибка: виновником аварии назван водитель автомобиля «Форд».
На самом деле автомобиль «Форд» стоял на дороге и в него врезался «ВАЗ-2112» под управлением 51-летнего жителя Воронежской области.
Приносим извинения заинтересованным лицам.
На самом деле автомобиль «Форд» стоял на дороге и в него врезался «ВАЗ-2112» под управлением 51-летнего жителя Воронежской области.
Приносим извинения заинтересованным лицам.