В России

17 минут назад

ЦБ РФ заявил о готовности приступить к пилотированию цифрового рубля

38
#цифровой рубль #экономика

После пилотного этапа данную валюту предложат всем клиентам.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, а после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, - предает РИА Новости.

"Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сообщила Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.

Цифровые кошельки будут открываться на платформе ЦБ, а банки смогут открывать клиентам кошельки цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания.
38
#цифровой рубль #экономика

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