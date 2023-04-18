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17 минут назад
ЦБ РФ заявил о готовности приступить к пилотированию цифрового рубля
После пилотного этапа данную валюту предложат всем клиентам.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ готов приступить к пилотированию цифрового рубля, а после пилота сможет предложить цифровой рубль всем, - предает РИА Новости.
"Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сообщила Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.
Цифровые кошельки будут открываться на платформе ЦБ, а банки смогут открывать клиентам кошельки цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания.
"Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем", - сообщила Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.
Цифровые кошельки будут открываться на платформе ЦБ, а банки смогут открывать клиентам кошельки цифрового рубля в своих мобильных приложениях и через другие каналы дистанционного банковского обслуживания.