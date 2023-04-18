В России

59 минут назад

В Москве используют систему видеонаблюдения для определения места жительства призывников

83
#призывники #военная служба

В Москве используют систему видеонаблюдения, чтобы определять место жительства призывников. Образовательные организации помогают военкоматам определить, где обучаются призывники.

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев рассказал, что столичная система видеонаблюдения используется, чтобы определить место жительства призывников, - передает ТАСС.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", - отметил он, подчеркнув, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Он подчеркнул, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удается вручить повестку. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России по столице.

1 апреля 2023 года в России начался весенний призыв. Согласно подписанному 30 марта указу президента РФ Владимира Путина, на военную службу будут призваны 147 тыс. человек. Призывная кампания проходит в 83 регионах России.
83
#призывники #военная служба

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ЦБ РФ заявил о готовности приступить к пилотированию цифрового рубля
#цифровой рубль #экономика
ЦБ РФ заявил о готовности приступить к пилотированию цифрового рубля

17 минут назад

В России
Кабмин учредил персональные студенческие стипендии имени Елены Гнесиной
#стипендии #выплаты
Кабмин учредил персональные студенческие стипендии имени Елены Гнесиной

сегодня, 12:14

В России
Депутаты предлагают штрафовать за игнорирование предписания Минюста об иноагентах
#иноагенты #Минюст #штрафы
Депутаты предлагают штрафовать за игнорирование предписания Минюста об иноагентах

сегодня, 11:27

В России
Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как «налог чрезвычайного характера»
#налоги #разовый сбор #бизнес
Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как «налог чрезвычайного характера»

сегодня, 10:44

В России
Кабмин не поддержал идею введения декларирования наличных от 1 млн рублей
#наличные #декларирование
Кабмин не поддержал идею введения декларирования наличных от 1 млн рублей

сегодня, 09:57

В России
#зерновые интервенции
Правительство просят в три раза увеличить закупки зерна

вчера, 18:49

В России