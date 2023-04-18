35-летний мужчина напал на «Рено» соседа с кочергой

Мужчину осудили по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

Мировой судья Задонского судебного участка №2 вынес приговор 35-летнему мужчине из посёлка Мирный Задонского района по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 декабря прошлого года в 13:15 мужчина поссорился с соседом, взял в правую руку металлическую кочергу и напал с ней на машину соседа «Рено-Флюенс».



Разгневанный мужчина нанёc кочергой один удар по крышке багажника автомобиля. Автомобиль был поврежден, а его хозяину причинён ущерб в 30 416 рублей.



В суде мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без разбирательства, в особом порядке.



Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние и наличие у мужчины двоих маленьких детей. В результате его приговорили к 200 часам обязательных работ. Металлическую кочергу судом решено уничтожить.