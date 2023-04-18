сегодня, 11:17
35-летний мужчина напал на «Рено» соседа с кочергой
Мужчину осудили по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 декабря прошлого года в 13:15 мужчина поссорился с соседом, взял в правую руку металлическую кочергу и напал с ней на машину соседа «Рено-Флюенс».
Разгневанный мужчина нанёc кочергой один удар по крышке багажника автомобиля. Автомобиль был поврежден, а его хозяину причинён ущерб в 30 416 рублей.
В суде мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора без разбирательства, в особом порядке.
Смягчающими обстоятельствами стали раскаяние и наличие у мужчины двоих маленьких детей. В результате его приговорили к 200 часам обязательных работ. Металлическую кочергу судом решено уничтожить.
Витек